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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Статью перечитали

Калининградский суд: право сирот на жилье не утрачивается с возрастом
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Неделя № 209(7967)
В Калининградской области бывший ребенок-сирота отстоял право на бесплатную квартиру. Чиновники пытались доказать, что мужчина, которому уже исполнилось 32 года, опоздал с подачей заявления.

Родителей Александра лишили родительских прав, когда ему было 16 лет. До совершеннолетия подростка воспитывал опекун, затем молодой человек отправился в свободное плавание. В 2008 году Александр, которому тогда исполнился 21 год, встал в очередь на муниципальное жилье. Отдельных жилищных очередей для детей-сирот в те годы не существовало. Им выдавали квартиры муниципальные власти.

В 2013 году вступили в силу поправки в Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (N 159-ФЗ). Решением жилищных проблем сирот начали заниматься власти субъектов РФ. Появились единые региональные списки людей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. И квартиры сиротам теперь выдают быстрее.

Александр прочитал о новшествах и решил, что тоже может попасть в единый региональный список. Он дважды обращался в министерство социальной политики Калининградской области с заявлением, но оба раза чиновники аргументировали свой отказ тем, что на момент подачи заявления калининградцу уже исполнилось 23 года.
После серии публикаций в "РГ" сирота-инвалид получил отдельное жилье

В 159-ФЗ действительно есть ссылка на 23-летний возраст. К "детям-сиротам" закон относит несовершеннолетних, у которых умерли родители. А к "лицам из числа детей-сирот" - молодых людей в возрасте от 18 до 23 лет, лишившихся родителей до своего совершеннолетия. По такой же логике даются определения "детям, оставшимся без попечения родителей" (до 18 лет), и "лицам из числа детей, оставшихся без попечения родителей" (от 18 до 23 лет). Только у этой группы мамы и папы не умерли, а лишились родительских прав, пропали без вести и т. д. Так или иначе, молодые люди, которым исполнилось 23 года, перестают относиться к льготникам.

Александр, подавая заявление в 2016 году, перешагнул 23-летний рубеж и фактически не являлся "лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей". Поэтому гарантии 159-ФЗ на него распространяться перестали, решили чиновники. Ленинградский районный суд города Калининграда позицию региональных властей разделил. Однако Калининградский областной суд, куда сирота обратился с апелляцией, встал на его сторону.

- Истца поставили на учет как нуждающегося в получении жилья в муниципальном образовании в 2008 году, - отмечает начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда Карина Усанова. - То есть право на жилье было признано за ним до достижения 23-летнего возраста.

Суд опирался и на поправки в 159-ФЗ, вступившие в силу в 2013 году. В них говорилось, что новые положения (и нормы о региональных списках сирот) распространяются на правоотношения, возникшие до 2013 года.

Комментарий

Дорога к дому

Илья Гуков, юрист, представлявший интересы Александра в суде:

Фото: Владимир Песня/ РИА овости
В регионах Центральной России проверят жилье для сирот

- Я специально поехал в родной город Александра Неман и поднял там его учетное дело. Среди документов, на основании которых моего клиента поставили в очередь на муниципальное жилье, было решение суда о лишении его родителей родительских прав. То есть еще в 2008 году за Александром признали право на жилплощадь именно на том основании, что он был сиротой. В противном случае сведения о лишении родительских прав в его деле были бы лишними.

Самое главное - чтобы на уровне муниципалитета право на жилье было признано до достижения 23-летнего возраста. Если вы выполнили это условие, смело обращайтесь в региональное министерство социальной политики с заявлением о включении в список сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Если получили отказ - в суд.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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