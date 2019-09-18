Дарья Касаткина проиграла в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Осаке американке Мэдисон Кис - 3:6, 4:6.

Нынешний сезон пока что худший в карьере Касаткиной. Попав в топ-10 мирового рейтинга по итогам прошлого года, россиянка надеялась ворваться в лидеры тура. Но в этом году Дарья лишь на одном турнире прошла дальше второго круга.

В результате Касаткина опустилась на 40-ю строчку в рейтинге. И пока нет никаких предпосылок к тому, что до конца года она улучшит свои позиции.

Тем временем в Санкт-Петербурге состоялись первые матчи турнира St. Petersburg Open. 38-я ракетка мира Андрей Рублев встречался с Ильей Ивашко из Беларуси, а Евгению Донскому противостоял итальянец Маттео Виола. Результаты игр стали известны после подписания номера "РГ" в печать.