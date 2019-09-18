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18.09.2019 18:21
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Лев Додин выпустил новый спектакль "Кровь книги. Флобер"

Текст: Иван Зароков (Санкт-Петербург)
На камерной сцене Малого драматического театра-Театра Европы 18 сентября пройдет премьерный показ спектакля "Кровь книги. Флобер". Идея постановки и художественное руководство принадлежит Льву Додину, сообщает пресс-служба театра.

Новая постановка худрука МДТ стала вторым исследованием мировой литературы. Первым спектаклем цикла был спектакль "Вакханалия. Пастернак", поставленный весной прошлого года. Тогда в центре сюжета было исследование создания "Доктора Живаго" и судьбы его автора.

Первая премьера нового сезона  посвящена произведению Гюстава Флобера "Мадам Бовари".

Фото: Стас Левшин / БДТ имени Г.А. Товстоногова
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"Театр пытается понять, по каким законам строятся взаимоотношения произведения искусства и общества. Какие коллизии возникают между творцом и его произведением. Как судьба произведения отражается в судьбе художника и влияет на его взаимоотношения с близкими, собратьями по цеху, властью. Развитие этих отношений во времени, судьба и участь творца - главный предмет исследования. Театр не пытается дать ответ на непрестанно возобновляющиеся, но всегда непростые и даже загадочные вопросы. Театр размышляет, изучает, исследует различные документы эпохи, личные письма, дневники, и, конечно, само Произведение", - отмечают в пресс-службе МДТ.

Сценарий постановки написан Львом Додиным, Игорем Евсеевым и Валерием Галендеевым, последний, кстати, выступил режиссером спектакля.

Роль Гюстава Флобера исполняет заслуженный артист России Игорь Черневич. Зрители его знают по ролям Вершинина ("Три сестры"), Астрова ("Дядя Ваня"), Вурма ("Коварство и любовь"), Жана ("Фрекен Жюли") на сцене МДТ. За роль Гаева в постановке "Вишневый сад" Игорь Черневич был удостоен актерской премии имени В.И. Стржельчика.

Также зрители смогут увидеть в новой постановке заслуженных артистов России Анжелику Неволину, Михаила Самочку, Ирины Тычинину.

Следующий показ спектакля "Кровь книги. Флобер" пройдет 26 сентября.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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