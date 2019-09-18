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18.09.2019 10:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек пострадал при обрушении моста в Псковской области

Текст: Вера Черенева (Псковская область )

В Псковской области обрушился мост через реку Неведрянка в Себежском районе. Автолюбитель, который в этот момент был на мосту, попал в больницу, сообщает администрация Псковской области.

Фото: Иван Малыгин/РГ
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Мост через реку Неведрянка находится на региональной дороге, соединяющей поселки Толкачево, Себеж и Заситино, ближайший населенный пункт - поселок Идрица.

В администрации региона отмечают, что на транспортную доступность Идрицы ситуация не повлияет. Кстати, именно через этот поселок сейчас организован объезд.

Сам мост давно вызывал серьезные вопросы. Он был построен в 1962-м году, в последние годы находился в неудовлетворительном состоянии, с 2015 года на мост был запрещен въезд большегрузных автомобилей.

Планировалось, что капремонт моста будет проведен в 2021 году. Сейчас в связи со случившимся сроки сдвинулись. Проектно-сметную документацию планируется подготовить в ближайшее время, а восстановить мост власти Псковской области намерены в следующем году, как только позволят погодные условия.

Пока же у обрушившегося моста будут дежурить сотрудники экстренных служб, также региональные власти обещают разместить на дороге информационные щиты с указанием путей объезда.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область
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