Петербургские метеорологи научатся управлять "химической погодой"

В Петербурге планируют создать городское гидрометеобюро. Об этом рассказал проректор по научной работе Российского гидрометеорологического университета Иван Мушкет. По его словам, Северной столице необходима служба, которая обеспечит надежный и четкий контроль, прогноз и управление качеством атмосферного воздуха.

Опыт Москвы показал: подобное бюро может не только давать своевременный и точный метеопрогноз по мельчайшим городским локациям, что в условиях мегаполиса важно само по себе, но и выполнять другие, еще более важные задачи. Например, контролировать так называемую химическую погоду города, выявлять источники загрязнения воздуха и управлять его очисткой.

Цена создания городского гидрометеобюро, по словам эксперта, вполне посильна для бюджета Санкт-Петербурга - она измеряется несколькими сотнями миллионов рублей. А урон, который новая служба сможет предотвратить, исчисляется уже миллиардами.

Профессор кафедры метеорологических прогнозов Сергей Смышляев поясняет: "химическая погода" - это качество воздуха. Оценить "химическую погоду" - значит проанализировать окружающую нас атмосферу, содержание в ней первичных и вторичных загрязнителей, газовый и аэрозольный составы.

По словам экспертов, "химическая" и метеорологическая погода тесно связаны. Ведь состав воздуха, который нас в данный момент окружает, зависит не только от заводских выбросов в атмосферу или транспортных выхлопов, но и от силы и направления ветра, атмосферного давления, влажности, температуры. Именно поэтому выявить истинного нарушителя - загрязнителя воздуха экспертам комитета по природопользованию бывает не так-то просто. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ, явственно ощущаемые на территории одной из городских локаций, могут принадлежать не тому, кто находится рядом и на которого грешат возмущенные жители, а совсем иному виновнику. Бывает и так, что выбросы предприятий (вполне допустимые), перенесенные массами воздушных потоков, соединяются, например, с выхлопными газами, с другими выбросами. В результате образуется превышение ПДК. Каждый "загрязнитель" в отдельности вроде и не виноват, у него все в норме, но в соединении при особых метеоусловиях это может давать нежелательную "химическую" погоду.

- В результате природоохранительные органы начинают обвинять предприятие - источник выброса, но по факту оказывается, что виноват не он, виновата совокупность факторов, - поясняет Сергей Смышляев.

Городское гидрометеобюро, уверены эксперты, позволит давать четкий и своевременный прогноз по всем улицам, кварталам и даже дворам

А потому, отмечают эксперты, управлять качеством воздуха следует не только путем введения ограничительных мер. Не менее важно отслеживать, что дальше становится с вредными выбросами, предпринимать меры по их нейтрализации на всем пути перемещения. И у петербургского научно-производственного сообщества сегодня уже есть работающие технологии, позволяющие решать эту задачу.

- На 90 процентов смог, так часто зависающий над городом, это пыль разного происхождения, - говорит инженер-эколог Анна Марагаева. - Проблема зависания смога заключается в его составе. Микрочастицы пыли, составляющие смог, имеют размер до 10 микрон. Во взвешенном состоянии они могут находиться в воздухе до двух недель и переноситься на очень большие расстояния. При этом микрочастицы пыли легко и глубоко проникают в органы дыхания человека, а вывести их оттуда очень и очень непросто.

По словам эксперта, спасти от этой беды может технология дисперсионного распыления воды. Образно говоря, справиться с тучами пыли могут только "тучи тумана" - вода, рассеянная до капель, сопоставимых по размеру с размерами пылинок. Дождь со смогом не справляется, а вот такой специально созданный туман - да.

По словам Анны Марагаевой, технологию ультрадисперсионного распыления воды можно применять практически везде, и она уже успешно используется на тех предприятиях, где существует активная запыленность (угольные разрезы и шахты, открытая сортировка грузов, открытые склады и прочее). До городских улиц эта технология пока, впрочем, не дошла. А зря. Ведь применять ее уже научились даже при минусовой температуре, создавая так называемый морозный туман. Разработаны и стационарные, и мобильные системы по созданию такого тумана.

Сейчас дело за решениями властей. "Умный город", считают эксперты, в ближайшем будущем не сможет обойтись без управления как метеорологической, так и "химической" погодой.

- Оценка "химической погоды" и прогнозирование ее происходит примерно так же, как и оценка и прогнозирование погоды метеорологической, - говорит Сергей Смышляев. - Беда только в том, что результаты мониторинга в сегодняшних условиях существенно запаздывают. Что бы вы сказали метеорологам, если бы прогноз погоды на сегодня они выдавали вам месяц-полтора спустя? Абсурд. Но с мониторингом воздуха примерно это и происходит. Информация о "химической погоде" в городе поступает в виде ежеквартальной справки с нескольких постов, которые установлены в Петербурге. Но даже и эти сведения в массовом порядке не доводятся до жителей.

Городское гидрометеобюро, уверены эксперты, позволит давать четкий и своевременный прогноз метеорологической и "химической" погоды - по всем улицам, кварталам и даже дворам города. А главное - управлять состоянием воздуха и вовремя находить истинных нарушителей его качества.