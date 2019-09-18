Столица Поморья готовится в восемнадцатый раз принять Маргаритинскую ярмарку, которая развернется с 19 по 22 сентября. В этом году на главное осеннее событие области ждут гостей из более чем 40 регионов России, а также из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Латвии, Узбекистана, Индии, Монголии и других стран. Но больше половины из 538 торговых мест - около трехсот - займут участники, приехавшие из архангельской глубинки.

Маргаритинка в этом году бьет свои же рекорды: увеличилось число не только участников, но и культурно-деловых событий. В 2019-м ярмарка подтвердит статус масштабного бизнес-форума:

- В этом году главной темой ярмарки станет гастрономический туризм, - отметил заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников. - Такое решение было принято по итогам консультаций с представителями бизнес-сообщества. Мы считаем, что у Поморья есть потенциал в этой сфере, но реализован он не до конца. Гастрономический туризм позволит стимулировать развитие бизнеса, причем не только в сфере гостеприимства, но также производства и переработки продукции.

"Вкусному" туризму будет посвящена панельная дискуссия, с которой 19 сентября начнется деловая программа Маргаритинки. Ее участники обсудят, как развивать местный бизнес в окружении федеральных сетей, как создавать сельхозкооперативы. В рамках ярмарки пройдут российско-норвежская рыбная конференция, мастер-класс "Поморский фуршетный стол", тренинги, семинары и круглые столы.

В этом году впервые на всех деловых площадках Маргаритинки будет организована онлайн-трансляция. Впервые здесь пройдет и региональный этап конкурса "Бизнес-Успех". Кстати, в одной из его номинаций - "Лучший муниципалитет" - назовут территории, где наиболее эффективно поддерживают бизнес.

Главной торговой площадкой по-прежнему станет выставочный центр "Норд-Экспо", к которому архангелогородцы и гости ярмарки уже успели привыкнуть. А чтобы им было еще удобнее, вокруг центра оборудовали дополнительные территории и увеличили число парковочных мест. Часть торговых рядов развернется на территории центрального рынка Архангельска и на площади перед зданием Союза потребительских обществ.

На ярмарке, как и пятьсот лет назад, будет то, чем богат Север: грибы, ягоды, оленина, рыба красная, икра, мед, меха. "Новичками" Маргаритинки станут изделия эстонских мастеров из биокамня, мурманские украшения из муранского стекла и серебра, дизайнерские головные уборы из Подмосковья.

Богатой на события будет и культурная программа. На торжественном открытии 20 сентября выступят артисты Северного русского народного хора и гармонисты "Золотой десятки России". В ярмарочные дни 45 народных мастеров со всего Поморья дадут мастер-классы. А самыми масштабными событиями культурной программы станут фестиваль-конкурс народного творчества "Сметанинские встречи" в Архангельском театре драмы и "Маргаритинские смотрины", на которых 45 северных коллективов смогут подтвердить свои звания.

Компетентно

Игорь Орлов, губернатор Архангельской области:

- Со дня самой первой Маргаритинской ярмарки прошло уже несколько сотен лет, но сегодня этот проект не теряет актуальности - ярмарка постоянно развивается. Маргаритинка стала местом встречи партнеров и друзей нашей области, площадкой для открытого диалога. На ней мы решаем важнейшие задачи в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства, импортозамещения, сельхозкооперации: это помогает нам в достижении целей национальных проектов.