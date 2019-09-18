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18.09.2019 13:58
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Вежливый тунеядец

В Архангельской области нашли неизвестные снимки Бродского
Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 209(7967)
Выставка фотографий, сделанных Иосифом Бродским, открыта в архангельской деревне Норинская в доме-музее поэта. Раритетные снимки нашли в семейных фотоальбомах жители Коношского района, более пятидесяти лет назад попавшие в объектив будущего нобелевского лауреата.
Фото: Фото Иосифа Бродского предоставлены "РГ" некоммерческим партнерством "Норинская" Фото: Фото Иосифа Бродского предоставлены "РГ" некоммерческим партнерством "Норинская"
Фото: Фото Иосифа Бродского предоставлены "РГ" некоммерческим партнерством "Норинская"

В 1964 году Иосиф Бродский был сослан в Норинскую "за тунеядство". "Исправлялся" он вначале в совхозе "Даниловский", а затем на комбинате бытового обслуживания поселка Коноша в качестве разъездного фотографа.

Держать в руках лопату он не умел. Таисия Пестерева, у которой Бродский снимал в Норинской комнату, незадолго до своей смерти рассказывала мне: "Копать землю я ему не давала, разрешала лишь бросать в лунки картошку". И еще вспоминала: "Ему велели жердье волочить: мужики жерди рубили, а он их волочил к телеге. Да вот верхонки-то Ося на руки забыл наложить, потому и истер ладони".

Фото: Юрий Лепский
Почему Бродский так тяготел к тайным закоулкам в своих любимых городах

Зато фотоаппаратом поэт владел отлично - снимал зеркальной камерой "Зенит-3 М", в 60-е годы пользовавшейся популярностью даже на Западе. Это был подарок отца, фронтового корреспондента, прошедшего три войны и основавшего при Ленинградском домжуре факультет фотожурналистики.

"Мы благодарны черно-белой фотографии, - писал поэт, - ибо она дает волю нашей фантазии, нашей интуиции, так рассматривание становится актом соучастия, подобно чтению".

Руководитель некоммерческого партнерства "Норинская" Антон Чеплагин рассказал "РГ", что раритетные снимки поэта в семейных альбомах помогли найти школьники и педагоги коношского поселка Подюга. 54 года назад "тунеядца" отправили сюда на сельском автобусе. Городского парня в невиданных джинсах жители Подюги запомнили.

- Я тогда работала старшей пионервожатой, - рассказывает Анна Ловырева. - В один из осенних дней в пионерскую комнату вошли двое мужчин. Один начал нас фотографировать. Уверенные в том, что снимков не будет, мы к этому отнеслись несерьезно - не позировали. Но перед Новым годом, к нашему большому удивлению, нам вручили пакет с фотографиями.

"Эти люди не подозревали, что "тунеядец" возьмет их деревню с собой в историю мировой литературы"

Еще один снимок: женщины в бытовке пьют чай, стол накрыт районной газетой "Призыв" (в этом же году она первой в СССР опубликовала стихи поэта). На газете - хлеб и селедка. Фотографии, сделанные Бродским в КБО, передала музею Галина Тарнакоп. В 1965-м она работала там парикмахером. Кстати, процесс проявки фотографий и мытье голов клиенток проходили в одном помещении, из-за чего парикмахеры с Бродским иногда спорили. Но чай потом пили вместе.

Кто же мог предположить, что рыжий парень станет нобелевским лауреатом? По словам друга Бродского Якова Гордина, все эти люди тогда "совершенно не подозревали, что вежливый и спокойный "тунеядец" возьмет их деревню с собой в историю мировой литературы".Тем временем инициатор проекта Любовь Чеплагина рассказала:

Фото: Пресс-служба Dance Open
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- В Норинской, в подвале дома Пестеревых, где, по свидетельству поэта, часто бывал хозяин ("а как жив - то пьяный сидит в подвале"), нашли крышку от посылки с именем отца Бродского и ленинградским адресом семьи, а также бачок для проявки фотопленки. Бачок можно также увидеть на нашей выставке.А в сенях - тот самый велосипед, на котором разъездной фотограф каждый день накручивал 24 проселочных километра по дороге на свой КБО.

...Между тем жизнь "деревни, затерянной в болотах" течет по Бродскому.

Вот, начали копать "его картошку": уезжая из ссылки, поэт пообещал хозяйке вернуться и помочь с урожаем, но слово не сдержал - теперь его обещание каждый год выполняют энтузиасты, в их числе - "Российская газета". А районная библиотека имени Бродского и газета "Коношский курьер" ежегодно проводят фестиваль "Поэтическая картошка". В 2019-м его приурочили к Году театра - 20 сентября в Коношу "на картошку" приедут российские актеры и режиссеры, здесь же состоится премьера фильма Николая Якимчука "Сон о Бродском. Голоса и тени".

Культура Литература Культура Арт Фотография Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Иосиф Бродский
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