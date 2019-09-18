В Карелии оценили строительство защитного павильона над петроглифами

В Беломорском районе Карелии завершается строительство защитного павильона над уникальными наскальными рисунками "Бесовы следки".

Ход работ на сложном объекте проинспектировал заместитель секретаря Совета безопасности РФ, руководитель рабочей группы госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия Рашид Нургалиев. Как сообщает пресс-служба правительства республики, несмотря на сложный рельеф местности и неблагоприятное лето, строители выполнили основные работы. Над петроглифами возвели ограждающие конструкции и перекрытие, к сооружению подводят электричество. Достроить павильон обещают к ноябрю, после чего останется только внутренняя отделка.

Под Беломорском находится несколько групп петроглифов, возраст которых, по разным данным, составляет от трех до шести тысячелетий. Часть из них останется под открытым небом. Для удобства туристов вдоль дороги из Пушного в Беломорск установят защитные экраны. На пути к туристско-рекреационному комплексу "Залавруга" планируют построить подвесной мост через протоку Кислый Пудас, но с ним возникли проблемы: рабочая группа не одобрила ни один из проектов, поиск идей продолжается.

Эксперты из Петербурга оценили и само место строительства моста. После межевания и экспертизы там появятся арт-объекты и туристическая тропа к петроглифам.

Рашид Нургалиев отметил, что необходимо не только сохранить древние наскальные изображения, но и не причинить вреда уникальной природе Карелии.

- Развитие инфраструктуры вокруг Беломорских петроглифов особенно важно в связи с тем, что они, возможно, в скором времени станут объектами культурного наследия ЮНЕСКО, - подчеркнул руководитель рабочей группы.

Кроме того, Рашид Нургалиев оценил ход строительства крытой хоккейной площадки в Сегеже. Ее планируют сдать в ноябре, работы идут по графику. На лед смогут выйти не только будущие хоккеисты, но и все юные сегежане. Такая же площадка уже появилась в Кеми, где пользуется большим спросом.

Все эти объекты возводятся в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия, которое будет отмечаться в 2020 году.