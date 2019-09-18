В Ленобласти мать троих детей погибла от отравления угарным газом

В Гатчине 32-летняя женщина, мать троих детей, погибла, отравившись угарным газом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

По этому факту возбуждено уголовное дело: следователи считают, что происшедшее содержит признаки преступления, предусмотренные частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По счастью, все трое детей погибшей живы. Они направлены в больницу. Возраст сирот, оставшихся без матери - 4, 12 и 15 лет.

В настоящее время сотрудники следственного отдела Гатчины выявляют все обстоятельства трагедии. Уже установлено, что в водонагреватель, расположенный на кухне квартиры, были внесены конструктивные изменения, что и могло привести к отравлению погибшей.