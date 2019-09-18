В Петербурге пенсионерка погибла при прорыве кипятка в квартире

В Петербурге в доме номер 28/1 по улице Караваевской произошел прорыв кипятка. Из залитой квартиры эвакуировали 85-летнюю женщину. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице, сообщили "РГ" в администрации Невского района.

Прорыв произошел на кухне. Кипятком залило еще несколько квартир в подъезде.

В момент ЧП 85-летняя женщина была дома одна. Пенсионерку обнаружила ее 64-летняя дочь, она же вызвала "скорую" и аварийные бригады.

Сейчас выясняются причины прорыва, по одной из версий это произошло после замены фильтра в трубе горячего водоснабжения.

Следственный комитет Петербурга начал проверку обстоятельств смерти пенсионерки. Правда, как сообщили "РГ" в ведомстве, по предварительным данным, женщина скончалась не от ожогов, а от сопутствующих заболеваний. Но выводы делать пока рано, назначена судебно-медицинская экспертиза.