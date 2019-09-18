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18.09.2019 20:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге спасли краснокнижную птицу, пострадавшую при нападении кошек

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга
Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

На Московском проспекте в Петербурге нашли птенца хищной птицы: он не мог вырваться из лап нападавших на него кошек.

Горожане позвонили в Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Инспекторы сразу выехали на место, рассказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Николай Ахматович.

Фото: iStock
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Орнитологи определили, что спасенная птица - это птенец скопы, хищник, занесенный в Красную книгу РФ. Птенца обследовали ветеринары. Явных травм у него не обнаружено, но нельзя исключать повреждения внутренних органов (опасения медиков вызывает то, что из клюва сочилась кровь), поэтому несколько дней птице предстоит провести в клинике под наблюдением специалистов.

По словам Николая Ахматовича, после лечения и реабилитации птицу постараются вернуть в среду обитания.

Справка "РГ"

Скопа - хищная птица, встречающаяся на всех континентах, кроме Антарктиды. Взрослая птица достигает в длину 60 сантиметров, размах крыльев - до 180 сантиметров, вес - до двух килограммов. Питается преимущественно рыбой. В Петербурге и окрестностях скопа встречается на особо охраняемых природных территориях.

Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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