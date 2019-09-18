Новости

Путин утвердил поручения по подготовке актеров 14:15
Находка возрастом 10 миллионов лет не уложилась в теорию эволюции 14:12
В Сочи взорвали мину времен войны 14:07
Министр ЕЭК: ЕАЭС открыт для более глубокого сотрудничества с Японией 14:03
Эксперт оценил российскую ракету с "недостижимой дальностью" 14:00
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен 13:58
Власти Москвы и Таллина намерены развивать двусторонние отношения 13:58
В крымских МФЦ начали оформлять биометрические загранпаспорта 13:56
На Кубани рецидивист украл лошадь, чтобы добраться до дома 13:55
В Ингушетии задержали мужчину, похитившего девушку для женитьбы 13:54
Жителей Самарской области будут судить за похищение мужчины 13:46
Яхта "Сибирь" в кругосветном путешествии едва не осталась без матросов 13:46
Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану 13:45
Видео: Бывший пресс-секретарь Белого дома танцует в популярном телешоу 13:44
В СГ разработают "дорожную карту" по природоохранной деятельности 13:41
Предложено смелое объяснение феномену "инопланетной" звезды Табби 13:38
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР 13:37
Валуев вошел в Книгу рекордов России 13:37
Под Краснодаром нашли останки 20 человек 13:31
В Новой Зеландии снимут сериал "Властелин колец" 13:30
Москвичей в выходные ждут заморозки и снег 13:30
Создатель "Мистера Робота" снимет новый "Звездный крейсер "Галактика" 13:23
Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала осени 13:15
В Кузбассе из-за подземных пожаров начала проседать земля 13:11
Назван срок открытия Южного дублера Кутузовского проспекта 13:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Поиск лучшей жизни: Из каких городов России чаще всего уезжает молодежь
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 13:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Три года и ни днем дольше

Социальные объекты перестанут быть долгостроями
Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 209(7967)
Санкт-Петербург переходит к единому трехлетнему циклу проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры.
Фото: Илья Пигалев/РИА Новости Фото: Илья Пигалев/РИА Новости
Фото: Илья Пигалев/РИА Новости

В городе немало примеров, когда долгожданная школа или детский сад становятся долгостроями. Скажем, здание детской школы искусств на Туристской улице в Приморском районе. Ее никак не могут достроить с 2013 года. Недобросовестные подрядчики менялись один за другим, власти вели с ними претензионную работу, но на скорость строительства это мало влияло. Правда, последний подрядчик вроде бы взялся за дело: сейчас здесь прокладывают инженерные сети, занимаются отделкой, монтируют кровлю. Есть надежда, что к Новому году учреждение, которое так нужно детям, наконец, сдадут в эксплуатацию.

Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Госкомиссия оценит строительство объектов к 100-летию Карелии

Значительно хуже обстоят дела с разбитым участком Ситцевой улицы между Стародеревенской и Планерной улицами. В настоящий момент работы там не ведутся. Нет и утвержденного проекта планировки территории. Проектная документация была разработана, но так давно, что уже успела устареть в связи с изменением градостроительных норм, так что все нужно начинать сначала.

Это только два примера, бросающихся в глаза в одном районе Петербурга. Подобные случаи можно перечислять и перечислять. И проблема здесь не только в неисполнении обязательств перед горожанами. Долгострои опустошают городской бюджет, ведь переход от одного подрядчика к другому, переделывание проекта, устранение ошибок - все это значительно увеличивает начальную стоимость.

Но теперь власти намерены ужесточить контроль строительства социально важных объектов.

- Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, который ждут жители, нет, - подчеркнул Александр Беглов.

Он дал указание профильным комитетам переходить на трехлетний цикл строительства объектов социальной инфраструктуры таким образом, чтобы в эти сроки укладывалось и проектирование, и само строительство.

Ничего непосильного в этом нет, уверены в Смольном. Смогли же к началу нынешнего учебного года ввести в строй сразу несколько школ и детских садов, считавшихся долгостроями. Стоит отметить, что такой подход полностью соответствует объявленной властями цели - ликвидировать разрыв между жилищной и социальной инфраструктурой во всем Петербурге.

Тем временем

В Санкт-Петербурге стартовала программа "Аренда памятника за 1 рубль"

По результатам первых торгов один объект культурного наследия - "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых" на Петроградской стороне - нашел своего нового хозяина.

Договор аренды постройки начала ХХ века будет заключен на 49 лет, но льготная ставка дается не сразу. В течение первых семи лет арендатор будет обязан отреставрировать здание и приспособить его под современное использование (здесь предполагается сделать гостиницу). Все это время ежемесячная плата составит 2,5 миллиона рублей.

Только после восстановления памятника арендатор получит право на льготную арендную плату - один рубль за один квадратный метр.

На эти торги выставляли также Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (Красногвардейский район), но они потенциальных арендаторов не заинтересовали.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Россия сократила вложения в госдолг США
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в КБР
Из-под стражи выпущен программист, бросивший бутылку в росгвардейца
Посол Беларуси назвал возможный срок утверждения программы интеграции с РФ
Умер бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен