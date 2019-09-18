Санкт-Петербург переходит к единому трехлетнему циклу проектирования и строительства объектов социальной инфраструктуры.

В городе немало примеров, когда долгожданная школа или детский сад становятся долгостроями. Скажем, здание детской школы искусств на Туристской улице в Приморском районе. Ее никак не могут достроить с 2013 года. Недобросовестные подрядчики менялись один за другим, власти вели с ними претензионную работу, но на скорость строительства это мало влияло. Правда, последний подрядчик вроде бы взялся за дело: сейчас здесь прокладывают инженерные сети, занимаются отделкой, монтируют кровлю. Есть надежда, что к Новому году учреждение, которое так нужно детям, наконец, сдадут в эксплуатацию.

Значительно хуже обстоят дела с разбитым участком Ситцевой улицы между Стародеревенской и Планерной улицами. В настоящий момент работы там не ведутся. Нет и утвержденного проекта планировки территории. Проектная документация была разработана, но так давно, что уже успела устареть в связи с изменением градостроительных норм, так что все нужно начинать сначала.

Это только два примера, бросающихся в глаза в одном районе Петербурга. Подобные случаи можно перечислять и перечислять. И проблема здесь не только в неисполнении обязательств перед горожанами. Долгострои опустошают городской бюджет, ведь переход от одного подрядчика к другому, переделывание проекта, устранение ошибок - все это значительно увеличивает начальную стоимость.

Но теперь власти намерены ужесточить контроль строительства социально важных объектов.

- Нельзя допускать ситуацию, когда проект ложится на полку. Мы теряем и деньги, и время, а объекта, который ждут жители, нет, - подчеркнул Александр Беглов.

Он дал указание профильным комитетам переходить на трехлетний цикл строительства объектов социальной инфраструктуры таким образом, чтобы в эти сроки укладывалось и проектирование, и само строительство.

Ничего непосильного в этом нет, уверены в Смольном. Смогли же к началу нынешнего учебного года ввести в строй сразу несколько школ и детских садов, считавшихся долгостроями. Стоит отметить, что такой подход полностью соответствует объявленной властями цели - ликвидировать разрыв между жилищной и социальной инфраструктурой во всем Петербурге.

Тем временем

В Санкт-Петербурге стартовала программа "Аренда памятника за 1 рубль"

По результатам первых торгов один объект культурного наследия - "Особняк-контора и здание библиотеки лесопильного производства Ф. Я. и Н. Я. Колобовых" на Петроградской стороне - нашел своего нового хозяина.

Договор аренды постройки начала ХХ века будет заключен на 49 лет, но льготная ставка дается не сразу. В течение первых семи лет арендатор будет обязан отреставрировать здание и приспособить его под современное использование (здесь предполагается сделать гостиницу). Все это время ежемесячная плата составит 2,5 миллиона рублей.

Только после восстановления памятника арендатор получит право на льготную арендную плату - один рубль за один квадратный метр.

На эти торги выставляли также Александровские ворота Охтинских пороховых заводов (Красногвардейский район), но они потенциальных арендаторов не заинтересовали.