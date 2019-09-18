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18.09.2019 14:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи едут к пациентам

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 209(7967)
В отдаленных селах и поселках Мурманской области работают выездные бригады врачей из областных медицинских учреждений.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева, с сентября до 25 октября медики проведут осмотры жителей 35 населенных пунктов, в основном - малых и отдаленных поселений.

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Кроме того, врачи областных учреждений придут на помощь коллегам в трех военных гарнизонах Заполярья - Александровске, Заозерске и Островном. Там будет работать выездная бригада врачей медсанчасти N 120 ФМБА России, усиленная медиками ММЦ имени Пирогова. В Мурманске на базе консультативно-диагностического центра областной больницы для жителей военных гарнизонов будет организован прием врачами 24 специальностей.

Помимо этого, решена давняя проблема отсутствия фельдшера в поселке Раякоски Печенгского района, о чем ранее писала "РГ". Работавшая в поселке врач уехала из поселка еще в сентябре 2018 года. Найти ей замену удалось не сразу. К делу даже подключилась прокуратура Мурманской области: после многочисленных жалоб ведомство начало проверку по факту отсутствия медицинской помощи для жителей Раякоски. Теперь этот вопрос улажен: в поселковом ФАПе приступил к работе молодой фельдшер. Он изъявил желание переехать в Печенгский район во время учебы в Мурманском медицинском колледже.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область
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