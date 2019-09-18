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18.09.2019 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержка рейса из Пулково обернулась прокурорской проверкой

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Около двенадцати часов не могут вылететь из аэропорта "Пулково" пассажиры рейса 9201 авиакомпании "Ямал". Случившимся заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Более ста пассажиров должны были отправиться в греческие Салоники 18 сентября в 4.40 утра. Тем не менее, ожидание путешественников затянулось почти на половину суток: онлайн табло аэропорта информирует, что вылет запланирован только на 16.10.

Факт длительной задержки привел к тому, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов. Выяснилось, что планировавшийся к вылету самолет оказался неисправен, а пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. "Ямал" предоставил владельцам билетов горячее питание.

Надзорное ведомство продолжает следить за сложившейся ситуацией.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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