Задержка рейса из Пулково обернулась прокурорской проверкой

Около двенадцати часов не могут вылететь из аэропорта "Пулково" пассажиры рейса 9201 авиакомпании "Ямал". Случившимся заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура.

Более ста пассажиров должны были отправиться в греческие Салоники 18 сентября в 4.40 утра. Тем не менее, ожидание путешественников затянулось почти на половину суток: онлайн табло аэропорта информирует, что вылет запланирован только на 16.10.

Факт длительной задержки привел к тому, что Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов. Выяснилось, что планировавшийся к вылету самолет оказался неисправен, а пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. "Ямал" предоставил владельцам билетов горячее питание.

Надзорное ведомство продолжает следить за сложившейся ситуацией.