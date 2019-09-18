Зарубежных лоукостеров допустят к международным перелетам из Петербурга

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге получит статус "открытого неба". Из воздушной гавани в порядке эксперимента станут летать зарубежные лоукостеры без необходимости посадки в стране их регистрации. А еще вводится так называемая "седьмая свобода воздуха". Для России это будет беспрецедентным шагом.

Решения по развитию транспортного узла Северной столицы были приняты на совещании у вице-премьера Максима Акимова.

Открыть шире воздушное пространство в Санкт-Петербурге предложили в компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС), которая управляет аэропортом Пулково. Идею изучил минтранс и пришел к выводу, что иностранных перевозчиков нижнего ценового сегмента - лоукостеров - можно пустить без вреда для российских авиакомпаний.

"Предлагаем это сделать как пилотный проект сроком на пять лет, для того чтобы "раскатать" линии, сформировать пассажиропотоки, а затем, когда и если наши авиакомпании будут готовы выйти на этот рынок, предложить их отечественным перевозчикам", - сказала на совещании директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

А понятие "свободы воздуха" связано с возможностью использовать воздушное пространство страны зарубежными перевозчиками. "Первая свобода воздуха предоставляет право иностранным судам пересекать воздушное пространство без посадки, вторая дает право на техническую остановку без посадки или высадки пассажиров, то есть совершить, так сказать, подскок, третья и четвертая - предоставляют право перевозок из своей страны в другую и обратно", - перечисляет замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон.

Приход зарубежных авиакомпаний расширит возможности выбора рейса для россиян, а аэропорту Пулково позволит увеличить прибыль

Собственно седьмая свобода дает право иностранной авиакомпании перевозить пассажиров и грузы из российского аэропорта в иностранное государство без продолжения полета или "подскока" в своей стране, указывает эксперт.

Шаги по открытию неба в Санкт-Петербурге - это продолжение политики по децентрализации авиаперевозок, перераспределения потока с Московского транспортного узла, отмечает Квон.

Есть также планы по увеличению въездного турпотока. Ради этого с 1 октября 2019 года для жителей 53 стран вводятся электронные визы для поездок в Санкт-Петербург. Но в двадцать из этих стран российские авиакомпании не летают. Так что спрос на авиаперевозки нужно будет подкрепить предложениями.

В результате в Пулково планируют к 2025 году увеличить пассажиропоток до 35 миллионов пассажиров в год с нынешних 20 миллионов. Приход зарубежных авиакомпаний расширит выбор для россиян. "Это выгодно также в принципе авиакомпаниям и аэропорту. Будет больше летать авиакомпаний, прибыль аэропорта, конечно, возрастет", - отмечает Квон.

Вице-премьер Максим Акимов поддержал инициативу. Он поручил сформировать открытый список стран для введения седьмой свободы.