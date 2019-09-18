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Осень - время обострения хронических заболеваний. Но, по мнению гастроэнтеролога одного из ростовских медицинских центров Светланы Фурс, очень многое зависит вовсе не от сезона, а от пищевых пристрастий человека, его образа жизни, наследственной предрасположенности и соблюдения несложных правил, позволяющих сохранить бодрость и хорошее самочувствие на долгие годы.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Светлана Фурс: Регулярные профилактические осмотры позволят выявить на ранней стадии серьезные болезни. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Светлана Фурс: Регулярные профилактические осмотры позволят выявить на ранней стадии серьезные болезни. Фото: Тагир Раджавов/РГ

- Одним из них является своевременная диагностика, - уверена доктор Фурс. - Не стоит дожидаться, когда "начнет болеть".

Регулярные профилактические осмотры позволят предотвратить и выявить на ранней стадии серьезные болезни. Самые частые жалобы пациентов - изжога, отрыжка, боли в животе после приема пищи, неприятный привкус во рту, вздутие, нарушение стула. Многие страдают, но терпят, не идут к врачу. Однако если это не разовый случай, а уже стало нормой, не стоит ждать, когда ситуация усугубится.

Фото: REUTERS
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- Завтрак должен быть плотный, сытный и разнообразный. Не стоит забывать и о полноценном обеде. А вот ужин не должен быть слишком калорийным и жирным. В течение дня необходимо употреблять достаточное количество жидкости. А сахар лучше заменить фруктами, - советует специалист.

Бич сегодняшнего времени - газированные напитки, поражающие слизистую. Их регулярное употребление может усугубить хронические заболевания, обострить гастрит и даже вызвать язву. К тому же в одном стакане газировки содержится 12 ложек сахара. По словам специалиста, многие ростовчане страдают от спеатогепатоза или, другими словами, ожирения печени. При этом жизненно важный орган, являющийся лабораторий всего организма, медленно теряет свою функцию. Такой диагноз ставится каждой второй женщине после 40 лет. Полные люди практически все в той или иной мере подвержены этому заболеванию, для лечения которого порой достаточно изменить свои гастрономические привычки, увеличить двигательную активность и похудеть.

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- Сегодня люди потребляют большее количество калорий, чем тратят. И не надо ждать, когда заболит печень, - в этом органе отсутствую нервные окончания. А боли возникают при ее патологическом увеличении, - говорит опытный гастроэнтеролог.

Увеличилось и число опухолей ЖКТ, в том числе и злокачественных. Обнаружить проблему можно во время ультразвукового исследования. Для профилактики УЗИ органов брюшной полости следует проходить ежегодно, чтобы на ранней стадии увидеть зарождающиеся изменения. В арсенале современной медицины много передовых технологий, позволяющих в кратчайшие сроки улучшить состояние здоровья человека.

Отметим, что одним из факторов, вызывающих язву желудка, является бактерия хеликобактер пилори. Указанием на ее наличие является неприятный запах изо рта. Примечательно, что многие страдают от этого, не зная причины. Однако при постановке верного диагноза вылечить ее можно довольно быстро. Нередко к врачу ростовчан приводит медикаментозный гастрит. К серьезным проблемам приводит бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов, способный вызвать в том числе язвенную болезнь с желудочным кровотечением.

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