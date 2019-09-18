Глава администрации Ялты подал в отставку

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов подал в отставку в связи с запланированным проведением новых конкурсов на должности глав администраций. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, 8 сентября в Крыму состоялись выборы в Госсовет, а также 15 городских и районных советов депутатов. И по словам мэра Ялты, вместе с ним заявления об увольнении написали главы администраций других крымских муниципалитетов.

- Во избежание стремительно распространяемых слухов и домыслов официально заявляю: сегодня я и мои коллеги всех муниципалитетов Крыма написали заявления о сложении полномочий. Такая процедура принята властями республики в связи с тем, что запланировано проведение новых конкурсов на должности глав администраций, - пояснил Челпанов.

До удовлетворения депутатами ялтинского горсовета заявления Челпанов продолжит в полной мере исполнять свои служебные обязанности.

- После этого станет известно о дате проведения конкурса, в котором я также намерен участвовать, - признался глава городской администрации и заверил: мне есть что представить конкурсной комиссии и всем ялтинцам. Комплексная программа развития города и поселков сформирована, в ней учтены все современные требования и пожелания жителей. В любом случае окончательное решение предстоит принять конкурсной комиссии.

Алексей Челпанов возглавил администрацию Ялты в мае 2018 года.