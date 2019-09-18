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18.09.2019 21:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От античности до ХХ века

На Крымском военно-историческом фестивале показали зрелищные реконструкции
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 209(7967)
Более тысячи реконструкторов из России, Украины, Болгарии, Румынии и Беларуси приехали в Севастополь, чтобы на 21 исторической площадке воссоздать быт, костюмы, ремесла, военное обмундирование и оружие ушедших эпох.
На плац-театре провели две реконструкции боев за Севастополь. Фото: Владимир Аносов/РГ На плац-театре провели две реконструкции боев за Севастополь. Фото: Владимир Аносов/РГ
На плац-театре провели две реконструкции боев за Севастополь. Фото: Владимир Аносов/РГ

На территории исторического парка "Федюхины высоты" впервые появились площадки Османской и Священной Римской империй, а также лагерь американских старателей.

На пляже в Севастополе реконструируют купальные машины

Всего же в парке разместились 13 локаций от античности, Древней Руси и итальянского Средневековья до Крымской войны и событий XX века. На плац-театре провели две реконструкции боев за Севастополь в Великую Отечественную с участием восстановленной военной техники, орудий и самолетов Як-18 и АН-2. Кроме этого, зрителям показали сражение времен Афганской войны.

События впервые разворачивались и в черте города. На улицах и в парках Севастополя можно было встретить шествие греческих жриц в честь бога Диониса, наблюдать за боями гладиаторов, заглянуть в ретро-кабинку для переодевания на пляже. На дно Артбухты погружали водолаза ЭПРОН в настоящем костюме-трехболтовке, а римские легионеры вербовали новобранцев прямо в городском троллейбусе. "Как быстро едет эта колесница!" - удивлялись легионеры.

В прошлое вернулись кинотеатр "Победа" и танцплощадка "Ивушка", где проходили ретро-танцы 1970-80-х. Огромный интерес у горожан вызвали пешие экскурсии по центральному городскому холму. Вместо запланированных 30 приходили по 70 человек, от школьников до пенсионеров. Экскурсовод был одет в форму русского солдата времен Крымской войны, а по пути участников встречали адмирал Корнилов и военный фотограф Роджер Фентон.

Как сообщили организаторы, с 7 по 15 сентября площадки фестиваля посетили 150 тысяч человек, включая детей из "Артека".

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