Более тысячи реконструкторов из России, Украины, Болгарии, Румынии и Беларуси приехали в Севастополь, чтобы на 21 исторической площадке воссоздать быт, костюмы, ремесла, военное обмундирование и оружие ушедших эпох.

На территории исторического парка "Федюхины высоты" впервые появились площадки Османской и Священной Римской империй, а также лагерь американских старателей.

Всего же в парке разместились 13 локаций от античности, Древней Руси и итальянского Средневековья до Крымской войны и событий XX века. На плац-театре провели две реконструкции боев за Севастополь в Великую Отечественную с участием восстановленной военной техники, орудий и самолетов Як-18 и АН-2. Кроме этого, зрителям показали сражение времен Афганской войны.

События впервые разворачивались и в черте города. На улицах и в парках Севастополя можно было встретить шествие греческих жриц в честь бога Диониса, наблюдать за боями гладиаторов, заглянуть в ретро-кабинку для переодевания на пляже. На дно Артбухты погружали водолаза ЭПРОН в настоящем костюме-трехболтовке, а римские легионеры вербовали новобранцев прямо в городском троллейбусе. "Как быстро едет эта колесница!" - удивлялись легионеры.

В прошлое вернулись кинотеатр "Победа" и танцплощадка "Ивушка", где проходили ретро-танцы 1970-80-х. Огромный интерес у горожан вызвали пешие экскурсии по центральному городскому холму. Вместо запланированных 30 приходили по 70 человек, от школьников до пенсионеров. Экскурсовод был одет в форму русского солдата времен Крымской войны, а по пути участников встречали адмирал Корнилов и военный фотограф Роджер Фентон.

Как сообщили организаторы, с 7 по 15 сентября площадки фестиваля посетили 150 тысяч человек, включая детей из "Артека".