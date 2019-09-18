Министр культуры Астраханской области объявила об отставке

Галина Зотеева, возглавлявшая министерство культуры и туризма Астраханской области, в среду объявила об уходе с должности.

"Это были пять лет яркой, хотя очень насыщенной и напряженной жизни. Я бесконечно благодарна всей команде отрасли культуры за профессиональную и сплоченную работу. Мы могли работать независимо от выходных, времени суток ради того самого момента счастья и вдохновения от полученного результата!", - написала Зотеева на своей странице в Instagram.

Галина Зотеева была министром культуры и туризма области с 2014 года. После ухода губернатора Александра Жилкина, она продолжила оставаться на своем посту в качестве исполняющей обязанности вплоть до инаугурации нового губернатора - Игоря Бабушкина, которая состоялась 17 сентября.

В министерстве культуры и туризма области сообщили "РГ", что сегодня Галина Зотеева собрала всех сотрудников и попрощалась с ними.

В настоящее время обязанности руководителя минкультуры и туризма области возложены на первого заместителя Ольгу Прокофьеву.