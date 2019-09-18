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18.09.2019 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Запутанный диагноз

На Кубани разбираются в причинах гибели в больнице восьмилетней девочки
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 209(7967)
Через день после того, как бабушка и дедушка Саши Жуковой привезли ее в приемное отделение ЦРБ станицы Каневской с жалобами на боль в животе, девочка внезапно скончалась на глазах у медиков.
Врачебные "секреты" нередко приводят к скандальным ситуациям. Фото: Владимир Аносов/РГ Врачебные "секреты" нередко приводят к скандальным ситуациям. Фото: Владимир Аносов/РГ
Врачебные "секреты" нередко приводят к скандальным ситуациям. Фото: Владимир Аносов/РГ

В некоторых СМИ и соцсетях виновными сразу были объявлены врачи, якобы поставившие ребенку неправильный диагноз. Разгорелся скандал с привлечением СК (следователи возбудили уголовное дело) и минздрава региона. В этой сложной ситуации решил разобраться корреспондент "РГ". Однако попытка узнать точку зрения представителей администрации Каневского района, врачей ЦРБ и сотрудников минздрава оказалась безуспешной: все как в рот воды набрали. Хотя именно точная оперативная информация, которая в подобных случаях доводится до общества, помогает избегать ненужных страстей.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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А вот семья погибшей Саши подробно рассказала, как развивались события.

- 17 августа у нее прихватило живот. Так сильно, что от боли она махала ручками и ножками, - вспоминает старшая сестра Валерия. - В приемном отделении каневской больницы ей сделали рентген, а потом врач назначила укол. Затем выяснилось, что это была смесь платифиллина, димедрола и анальгина.

По словам Валерии, медики убедили бабушку с дедушкой, что, мол, ничего страшного нет, никакого хирургического вмешательства не требуется, поэтому можно забирать ребенка. Домой вернулись около часа ночи. Но под утро девочке снова стало плохо, и они на машине опять отправились в ЦРБ.

- В приемной детского отделения педиатр осмотрела ребенка, - продолжает Валерия. - Сестричка к тому времени настолько плохо себя чувствовала, что не могла даже стоять. И только после того, как бабушка и дедушка возмутились происходящим, Сашу увезли в реанимацию.

Вскоре вышел реаниматолог и сказал, что состояние школьницы тяжелое, ей уже поставили капельницу. Видимо, это не помогло, так как около 12 часов малышку отвезли на операцию, которая продолжалась до 13.30.

И только после того, как бабушка и дедушка возмутились происходящим, Сашу увезли в реанимацию.

- Хирург сказал, что операция была полостная, так как у ребенка оказался заворот тонкого кишечника, - рассказывает Валерия Макаренко. - Врачи развернули кишечник, и, по их словам, некроза тканей на тот момент не произошло. Затем ребенка опять отвезли в реанимацию.

Как выяснилось, на следующее утро врачи собрались на консилиум. Однако в 9.50 Саша умерла.

- Врачи вышли к нам в 10.15 или 10.20 утра, - рассказывает Валерия. - Сначала позвали папу, потом маму. Им сообщили о смерти...

- Опыт разбора летальных исходов говорит, что подобные ситуации зачастую полисоставны, - считает завуч кафедры онкологии, детской онкологии и лучевой терапии ФГБОУ ВО СПбГПМУ минздрава России Глеб Кондратьев. - Могла быть допущена не какая-то одна ошибка, а могла быть цепь событий, действий медиков или самих пациентов, а иногда случайностей, которые в итоге и привели к такому трагическому финалу.

По мнению близких родственников Саши Жуковой, причиной случившегося является поздно поставленный диагноз, а "более ранняя операция могла бы предотвратить трагедию".

Фото: youtube.com
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Врачебные эксперты, к которым мы обратились, полагают, что одним из ключевых моментов в сложившейся ситуации был первый рентген девочки. В теории опытный врач мог распознать по снимку, что у пациентки именно заворот кишечника.

- На этом рентгеновском снимке ничего не было видно - есть ли у нее заворот кишечника или нет, - прокомментировала ситуацию корреспонденту "РГ" главный врач ГБУЗ "Каневская ЦРБ" Людмила Монько. - Врач, осматривавшая девочку и назначавшая рентген, имеет стаж работы четыре года. До этого она успешно окончила ординатуру. На остальные вопросы я отвечать не буду...

Сейчас по факту трагической смерти Саши Жуковой идет расследование СКР. Следователи изъяли из больницы все документы, а также назначили проведение независимой судебно-медицинской экспертизы, которая должна ответить на многие вопросы.

В соответствии с законом такое исследование должно быть сделано в течение 30 дней. Этот срок истекает завтра, 19 сентября...

Мнение

Игорь Толмачев, заведующий кафедрой судебной медицины Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова:

- Для того чтобы дать какие-либо заключения в отношении причин и обстоятельств смерти пациента, необходимо провести полное судебно-медицинское экспертное исследование. Это делается всегда коллегиально, с привлечением высококвалифицированных врачей и по постановлению суда или следствия. Поэтому в случае с Сашей Жуковой пока можно обозначить лишь общие данные. Например, действительно, одним из инструментов постановки диагноза является рентгеновское исследование. Оценка его результатов может определить, имелся ли у девочки заворот кишечника на тот момент. А уже дальше следует делать выводы о том, были ли приняты необходимые меры для лечения данного пациента.

Врачи ни при чем?

Вот как министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало этот инцидент в пресс-релизе для СМИ:

"По результатам служебной проверки установлено, что все необходимое для оказания медпомощи оборудование в ГБУЗ "Каневская ЦРБ" есть в наличии, исправно и доступно для специалистов. Врачи оказывали помощь в соответствии с установленными порядками. Медики, лечившие Александру Жукову, продолжают работать в больнице, поскольку в России действует презумпция невиновности, и прежде чем обвинять человека, надо доказать его причастность к правонарушению".

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