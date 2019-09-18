Под Краснодаром нашли останки 20 человек

Под Краснодаром в районе торгово-развлекательного комплекса местные жители обнаружили останки около двух десятков человек, в том числе 20 черепов. Об этом "РГ" сообщил источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, местный житель купил землю, чтобы отсыпать грунт на своем участке в районе ТРЦ. Нанятая строительная компания загрузила землю в Краснодаре. После того, как грунт высыпали на участок, в привезенной земле обнаружили старые останки людей. Очевидцы событий сняли находку на видео и выложили ролик в интернет, что вызвало бурное обсуждение у пользователей Сети.

Предполагается, что черепа и кости могут быть частью неизвестного братского захоронения времен Великой Отечественной войны или случайно взяты с территории давно заброшенного кладбища.

Сейчас региональное управление Следственного комитета России по Республике Адыгея начало проверку фактов, связанных с обнаружением неизвестных останков.