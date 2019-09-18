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18.09.2019 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК выяснил происхождение найденных на Кубани останков 20 человек

Текст: Юрий Гень (Краснодар)

Неизвестные останки 20 человек, обнаруженные на частном участке в адыгейском ауле Тахтамукай, были случайно перевезены вместе с грунтом со старого кладбища в Краснодаре. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Республике Адыгея.

Как уже писала "РГ", в Тахтамукае были обнаружены скелетированные останки около 20 неизвестных людей. После этого следователи выехали на место ЧП и начали проверку обстоятельств появления этих черепов и костей.

СК: Найденные в Приамурье останки принадлежали жертвам репрессий

"По данным судебно-медицинского эксперта ГБУЗ "АРБ СМЭ", выезжавшего на осмотр места происшествия, срок захоронения обнаруженных костных останков составляет не менее 50 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея. - В Краснодаре проведен осмотр строительного участка, с которого был вывезен грунт в аул Тахтамукай, а также прилегающей к нему территории. В результате там обнаружены многочисленные скелетированные фрагменты человеческих останков с признаками, характерными для многолетнего захоронения".

В ведомстве добавили, что в непосредственной близости от строительного объекта в Краснодаре, в месте обнаружения останков, располагается кладбище. По мнению следователей, это объясняет вопрос происхождения скелетированных останков, вывезенных в аул Тахтамукай.

Сейчас сотрудники СК назначили проведение ряда судебно-медицинских экспертиз, которые позволят определить возраст останков и сроки давности их захоронения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея
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