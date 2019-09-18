В Астраханской больнице главврач уволился после драки с коллегой

В Астрахани уволен главврач областной детской клинической больницы имени Н. Н. Силищевой Игорь Левинсон. Обязанности руководителя будет исполнять Юрий Яснопольский, который ранее был заместителем главврача по хирургии.

Как сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения области, Игорь Левинсон написал заявление по собственному желанию.

Накануне в соцсетях появилась информация о серьезном конфликте между главврачом и заведующей консультативной поликлиники больницы Натальей Мартынюк, которая утверждает о нанесении ей телесных повреждений. Причем со скандалом справиться своими силами не удалось.

"На место была вызвана следственно-оперативная группа, взяли объяснения с обеих сторон, проводится проверка", - сообщили "РГ" в отделе информации и общественных связей областного УВД.

В поликлинике случившееся не комментируют. На запрос "РГ" здесь ответили, что заведующая Наталья Мартынюк в настоящее время находится на больничном.