Недавно рядом с памятником истории и культуры - башней Константина - появилась трансформаторная подстанция. Быть ее там, как утверждают в Госкомитете по охране культурного наследия Крыма, не должно.

В администрации Феодосии, напротив, говорят, что строительство подстанции с комитетом согласовали. - Установка ее согласована с Комитетом культурного наследия, - заверил глава городской администрации Сергей Бовтуненко.

- Как только закончатся все работы, мы сделаем так, чтобы она гармонично вписалась в архитектурный облик. Кроме того, мэр отметил, что создаваемая подстанцией вибрация не может угрожать конструктивной целостности башни.

В Госкомитете по охране культурного наследия заявляют, что установку ТП вблизи башни не согласовывали.

- Мы направили запрос в администрацию Феодосии о том, на каком основании возвели трансформаторную подстанцию (это же буквально у них под носом!), - сообщил "РГ" глава комитета Сергей Ефимов. - Мы просмотрели по этой территории все согласования, которые давали за последние четыре года. Да, были согласования на ремонт водопровода, канализации, работы проводились под наблюдением археологов. И все - никаких трансформаторных подстанций. Это просто цинизм: взять и поставить подстанцию!

Ефимов также рассказал, что направил в феодосийскую администрации предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

- В зависимости от ответа будем кого-то наказывать, - заключил он.

Местный общественник и юрист Александр Талипов констатировал, что максимум в метре от башни, прежде чем установить подстанцию, провели земляные работы.

- А на указанном участке еще может быть исторический слой, - допустил он. - Исполнителям работ необходимо было получить письменное разрешение отдела археологического наследия Госкомитета по охране культурного наследия Крыма.

По его словам, башня Константина присутствует на кадастровой карте республики.

- Любое строительство можно вести на участке с соответствующим видом разрешенного использования, - говорит Талипов. - На карте земельного участка, расположенного по адресу: проспект Айвазовского, 1В, указано следующее назначение: "Сооружения исторические/ Башня Константина и турецкий бастион".

Общественник напомнил, что в 2016 году Госкомнаследия выдал администрации Феодосии как владельцу памятника охранное обязательство.

- Башня Константина включена в перечень объектов культурного наследия федерального значения, - подчеркнул Талипов. - У каждого такого объекта должна быть установлена охранная зона и должен быть паспорт. Если же охранная зона до настоящего времени не определена, то по закону с момента включения памятника в государственный реестр возле него автоматически устанавливается защитная зона. В населенных пунктах она составляет сто метров от внешней границы территории памятника, и в ней полностью запрещается новое строительство и реконструкция капитальных объектов.

Справка "РГ"

Башню Константина генуэзцы построили в 1338 году и перестроили в 1443-м. Ее название восходит к римскому императору Константину. Высота - 20,8 метра. В древности башня имела четыре стены, из которых до наших дней сохранились только две. Длина северо-восточной и северо-западной стен по внешнему абрису - 13 метров.

В период турецкого правления городом ее модернизировали и частично укрепили, а рядом возвели бастион. Башню часто изображали на гравюрах и полотнах художники, в том числе проживавший в Феодосии выдающийся маринист Иван Айвазовский. Памятник изображен на гербе Феодосии.

В декабре 2016 года объект был передан на баланс муниципалитета. В 2017-м на нем провели противоаварийные работы. С тех пор башня обнесена строительным забором. В администрации Феодосии заявляли, что работы по реставрации памятника планируют начать в 2018 году, однако этого так и не произошло.