В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов

Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Крым и регионального Пограничного управления ФСБ России.

- Организатором преступной группы был начальник отдела по вопросам гражданства УМВД России по Ялте, - рассказали в ведомстве. - К реализации задуманного плана он привлек своих непосредственных подчиненных - заместителя, начальника отделения по вопросам миграции отдела полиции №3 "Массандровский", а также троих местных жителей, выступивших посредниками при получении и передаче взяток от лиц, обратившихся за ускоренным и беспрепятственным оформлением гражданства Российской Федерации.

Сотрудникам полиции и их сообщникам предъявлено подозрение в получении взяток организованной группой в крупном размере.

- Пресечение и ликвидация ОПГ стали результатом слаженной работы и взаимодействия сотрудников ГСУ СКР, УФСБ, Пограничного управления ФСБ России по РК и ГУСБ МВД России, - уточнили в пресс-службе.

Оперативники провели обыски по месту работы и жительства подозреваемых, изъяли всю необходимую документацию, которая представляет интерес для следствия. Сейчас проводятся допросы фигурантов уголовного дела.

- Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения, - рассказали в Следственном управлении. - Расследование дела находится на контроле и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимира Терентьева.