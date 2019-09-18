В крымских МФЦ начали оформлять биометрические загранпаспорта

В Крыму МФЦ расширили перечень предоставляемых услуг. Теперь здесь можно оформить биометрический загранпаспорт.

По данным министерства внутренней политики, информации и связи РК, оформлять загранпаспорт нового образца будут четыре центра, расположенные в Симферополе, Ялте и Феодосии.

- Около тысячи крымчан в месяц пользуются услугой выдачи загранпаспортов. Поэтому по распоряжению главы Республики Крым Сергея Аксенова было решено предоставлять эту услугу и в МФЦ для снижения нагрузки на органы ФМС, - отметил министр Сергей Зырянов.

Готовые документы будут выдавать в территориальном подразделении отдела по вопросам миграции МВД по РК. В дальнейшем планируется, что и эту функцию передадут МФЦ.

Государственная пошлина за выдачу загранпаспорта составляет 2500 рублей для лиц до 14 лет, и 5000 рублей для лиц старше 14 лет. При оформлении документов через портал госуслуг госпошлина составит 3500 рублей для лиц старше 14 лет.

Справка "РГ"

Адреса центров, где можно оформить биометрический загранпаспорт: МФЦ г. Симферополь (пр.Кирова, 41), МФЦ г. Симферополь (ул.Мате Залки, 17в), МФЦ г. Ялта (ул.Киевская, 8,), МФЦ г. Феодосия (ул.Горького, 13).