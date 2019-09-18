В Крыму суд присяжных трижды оправдал обвиняемого в убийстве

Коллегия присяжных заседателей Сакского районного суда Республики Крым в третий раз оправдала 26-летнего местного жителя, который обвинялся в избиении и смерти человека.

Ситуация беспрецедентная для судебной практики не только полуострова, но и всей России - дважды после рассмотрения уголовного дела по тяжкой статье гособвинитель обжаловал вердикт по процессуальным мотивам, но и с третьего захода засадить подсудимого за решетку не удалось.

Согласно материалам дела, 29 октября 2017 года подсудимый избил 54-летнего гражданина, которого подозревал в нанесении побоев матери его девушки. Пострадавший по версии следователей от одного удара палкой и не менее четырех ударов кулаком в область головы и верхних конечностей скончался в районной больнице. Но подсудимый свою вину в убийстве не признал.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе Управления Судебного департамента в Республике Крым, ранее Сакский районный суд рассматривал дело с участием коллегии присяжных заседателей в октябре 2018 года и феврале 2019 года - каждый раз с новым составом суда. Однако оба оправдательных приговора были обжалованы государственным обвинителем, отменены Верховным Судом РК, после чего дело передавалось на новое рассмотрение, начиная со стадии судебного разбирательства в тот же суд.

Если первые два раза подсудимому инкриминировали часть 1 статьи 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, то на этот раз обвинение поменяло квалификацию на часть 4 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Но в сентябре 2019 года суд присяжных в новом составе опять оправдал подсудимого - теперь и по 11-й статье. На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей Сакский районный суд вынес оправдательный приговор. Правда, он еще не вступил в законную силу, и может быть снова обжалован прокуратурой по причине процессуальных нарушений.