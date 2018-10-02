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02.10.2018 15:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму присяжные впервые вынесли оправдательный приговор

Текст: Ольга Котенева (Симферополь)

Сакский районный суд Республики Крым провозгласил оправдательный вердикт присяжных по уголовному делу об убийстве.

Фото: Сергей Савостьянов
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Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в РК, подсудимый, 25-летний житель города Саки, ранее не имевший проблем с законом, обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

Из материалов дела следует, что 29 октября 2017 года подсудимый нанес гражданину, которого подозревал в причастности к избиению матери его девушки, один удар палкой и не менее четырех ударов кулаком в область головы и верхних конечностей. От полученных травм гражданин 1963 года рождения скончался в районной больнице.

Суд рассматривал уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей. Подсудимый свою вину в убийстве не признал. Коллегия присяжных сочла доказанным факт, что деяние имело место, но самого подсудимого признала невиновным в совершении убийства, и единодушно вынесла оправдательный вердикт.

2 октября 2018 года на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей суд вынес в отношении подсудимого оправдательный приговор.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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