В Крыму присяжные впервые вынесли оправдательный приговор

Сакский районный суд Республики Крым провозгласил оправдательный вердикт присяжных по уголовному делу об убийстве.

Как сообщили в пресс-службе управления судебного департамента в РК, подсудимый, 25-летний житель города Саки, ранее не имевший проблем с законом, обвинялся в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку".

Из материалов дела следует, что 29 октября 2017 года подсудимый нанес гражданину, которого подозревал в причастности к избиению матери его девушки, один удар палкой и не менее четырех ударов кулаком в область головы и верхних конечностей. От полученных травм гражданин 1963 года рождения скончался в районной больнице.

Суд рассматривал уголовное дело с участием коллегии присяжных заседателей. Подсудимый свою вину в убийстве не признал. Коллегия присяжных сочла доказанным факт, что деяние имело место, но самого подсудимого признала невиновным в совершении убийства, и единодушно вынесла оправдательный вердикт.

2 октября 2018 года на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей суд вынес в отношении подсудимого оправдательный приговор.