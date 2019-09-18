В Симферопольском художественном музее открылась выставка работ выдающегося художника Серебряного века, уроженца Севастополя Михаила Казаса. Экспозиция приурочена к 130-летию со дня рождения мастера.

Почти все работы художника созданы в период с 1909-го по 1914 год. Фото: Алексей Вакуленко/ РГ

На выставке, которая продлится до начала ноября, представлено более ста графических работ: портреты современников, циклы рисунков с театральными и восточными мотивами, иллюстрации к русскому и западноевропейскому эпосу, произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Ганса Христиана Андерсена, Александра Грина, Мориса Метерлинка.

Специалисты уверены: если бы 28-летний живописец как участник белогвардейского движения избежал расстрела красноармейцами в феврале 1918-го, он стал бы для Крыма вторым Айвазовским. По совету основоположника отечественной школы панорамной живописи, автора панорамы "Оборона Севастополя" Франца Рубо Казас поступил в Мюнхенскую академию живописи, где обучался с 1907 по 1911 год. При жизни он лишь раз выставлял свои работы вместе с живописцами-любителями в Севастополе в 1910 году.

В 60-х годах прошлого века славное, но позабытое имя блестящего рисовальщика и колориста в орбиту крымского искусства вернул искусствовед Рудольф Подуфалый. Благодаря ему сестра художника Александра Казас передала в дар Симферопольскому художественному музею 299 рисунков и полотен брата. Подавляющее число работ, составивших уникальную коллекцию, созданы в период с 1909-го по 1914 год. С тех пор от выставки к выставке яркие и самобытные творения Казаса возвращаются из незаслуженного забвения.

В 2016 году выставка работ художника состоялась в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки в Москве.