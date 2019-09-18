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18.09.2019 14:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи взорвали мину времен войны

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Кубани

В Сочи уничтожили боеприпас, обнаруженный на территории курорта. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Фото: МЧС РФ
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Информация об опасной находке поступила в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Кубани из УВД города Сочи. Боеприпас обнаружили в одном из дворов частного дома при проведении земляных работ. На место отправили группу разминирования сочинского ОМОНа Росгвардии.

"Специалисты идентифицировали находку как 120-мм осколочно-фугасную минометную мину времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, - говорится в сообщении. - Боеприпас поместили в специальный контейнер и отвезли в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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