В Сочи взорвали мину времен войны

В Сочи уничтожили боеприпас, обнаруженный на территории курорта. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Краснодарскому краю.

Информация об опасной находке поступила в дежурную часть Главного управления Росгвардии по Кубани из УВД города Сочи. Боеприпас обнаружили в одном из дворов частного дома при проведении земляных работ. На место отправили группу разминирования сочинского ОМОНа Росгвардии.

"Специалисты идентифицировали находку как 120-мм осколочно-фугасную минометную мину времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, - говорится в сообщении. - Боеприпас поместили в специальный контейнер и отвезли в безопасное место, где уничтожили накладным зарядом".