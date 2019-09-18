В Екатеринбурге открыли после реконструкции первый памятник архитектуры в Свердловской области, проданный бизнесу по льготной программе "за рубль". Чтобы привести его в приличный вид, понадобилось два с половиной года и около двух миллиардов рублей.

Сто лет без реставрации

Зданию без малого два века. В 1816 году Верх-Исетскому правлению строжайшим указом предписали приступить к устройству госпиталя. По разработанному в 1824-м архитектором Михаилом Малаховым проекту по красной линии Верх-Исетского бульвара поставили больницу на 36 коек. По обе стороны от нее - два симметричных здания: амбулатория и дом для врачей. Всего комплекс состоял из пяти корпусов в стиле классицизма, которые соединялись решеткой из чугунного литья.

В таком виде госпиталь просуществовал более 80 лет. В 1909-м во дворе возвели земскую аптеку с лабораторией и изолятор, чуть позже соединили их с больницей одноэтажными вставками, попутно сняв портики с фасадов. В 1932-м разобрали ограду и ворота ради того, чтобы проложить трамвайную линию. В советские годы стены начали активно сверлить под проводку и вентиляцию, ну а в 1990-х поддерживать существование старинного здания просто стало не на что.

К 2014-му его довели до аварийного состояния: стены и несущие конструкции разрушены, штукатурка облупилась, большая часть окон заложена кирпичом. Можно сказать, руины в центре города. Ни суды, ни штрафы не помогали воздействовать на собственников архитектурного ансамбля, среди которых, между прочим, значился и муниципалитет. Чиновники ссылались на нехватку денег на содержание.

Госпиталь несколько раз пытались продать - безуспешно, и только после того как Министерство культуры РФ разрешило выставлять объекты культурного наследия на торги за символическую сумму, дело сдвинулось с мертвой точки. Полуразрушенный комплекс (общий износ составлял 65 процентов, износ флигеля - более 80-ти) инвестор выкупил всего за один рубль. А вот за земельный участок пришлось заплатить уже серьезную сумму - 23 миллиона рублей. Подобная сделка между бизнесом и государством стала первой в Свердловской области.

По старинным чертежам

В Екатеринбурге тогда разгорелся спор. Защитники истории считали, что участок в центре города инвестору достался дешево. Бизнес возражал: реставрация здания не проводилась более века, капремонта не было 40 лет, потратить на его восстановление придется почти в два раза больше, чем на строительство аналогичного с нуля. Понятно, что такие проекты по силам только крупным инвесторам.

В случае с Верх-Исетским госпиталем новым владельцем стала финансово-промышленная группа, в составе которой есть и банк, и строительная фирма. Ее представители признавались, что изначально не отдавали себе отчета, во что выльется реконструкция. Одна только подготовка документов заняла 1,5 года, включая эскизный проект и три историко-культурные экспертизы. Кроме того, пришлось провести противоаварийные мероприятия, расчистить участок.

При реконструкции важно было приспособить исторический комплекс под новые функции, не нарушив при этом предмета охраны. Самым сложным оказалось найти подрядчика: специализированных предприятий в регионе крайне мало. Так, раньше здесь был филиал пермских государственных реставрационных мастерских, сейчас его нет. Подобные услуги оказывают несколько компаний, но ни одна из них не может похвастать тем, что владеет всеми необходимыми технологиями.

Работали по архивным чертежам начала XIX века. Поэтапно восстановили архитектурный облик четырех зданий. Главному корпусу вернули купол и кованую ограду с воротами. Усилили фундаменты железобетонными обоймами. Сгнившие деревянные перекрытия заменили на железобетонные, а все коммуникации спрятали в межэтажные перекрытия. От деревянных крыш остались только стропила, поросшие мхом, так что кровлю пришлось делать с нуля. Раньше чердаки отделялись от комнат потолком, теперь подкупольное пространство открыто и объемно.

Самым сложным оказалось найти подрядчика: реставрационных предприятий в регионе крайне мало

Дополнительно к существующим на территории комплекса возвели новое трехэтажное здание, выполненное в том же стиле, здесь разместилась галерея современного искусства площадью 1150 квадратных метров. Весь отреставрированный ансамбль занимает около шести тысяч квадратов. Помимо выставочного центра здесь расположен зал на 400 посадочных мест, а также открытая терраса с лобби-баром и декорациями для фотосессий.

- Благодаря оснащению современными технологиями здесь можно проводить мероприятия разного формата: от камерных до масштабных. Центр станет площадкой для творческого развития и интеллектуального отдыха, - отмечает Тимур Уфимцев, гендиректор "Синара Девелопмент".

Такому подарку к грядущему 300-летию Екатеринбурга рады и горожане, и власти: по словам губернатора Евгения Куйвашева, комплекс точно будет востребован в рамках обширной культурной программы Универсиады в 2023 году.

"Мадрид" без испанцев

Верх-Исетский госпиталь не останется единственным объектом культурного наследия в Екатеринбурге, восстановленным с помощью государственно-частного партнерства. Похожую трансформацию переживает гостиница "Мадрид", построенная в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского для иностранных специалистов. Здание расположено на Уралмаше, на площади Первой Пятилетки. Искусствоведы называют его шедевром "обогащенного конструктивизма". Несмотря на громкие эпитеты, гостиница в советские годы использовалась как общежитие коридорного типа. Откуда же такое необычное название? Существуют разные версии. По одной из них, во время войны в Испании в общагу хотели заселить беженцев.

- На входе повесили лозунг: "Привет гостям из солнечного Мадрида!" Гости так и не приехали, часть надписи исчезла, а в народе здание осталось под именем "Мадрид", - рассказал директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский.

После развала СССР "Мадрид" пытались переделать то под художественную школу, то под кафе, но заведения долго здесь не продержались. В 2016 году объект культурного наследия арендовала за рубль компания "Великий Шелковый путь". По словам ее представителей, сейчас завершается работа над научно-проектной документацией. Следующий этап - госэкспертиза, ведь "Мадрид" является памятником федерального значения. После реконструкции гостиница превратится в Дом Дружбы имени Мао, здесь появятся музей, ресторан, гостиница и зал торжественных приемов. Имя Мао Цзэдуна возникло не случайно: 20 февраля 1950 года он посетил Уралмашзавод. Краткий визит стал для коллектива историческим, с него начались поставки продукции за рубеж: первая отгрузка в Китай состоялась на Аньшаньский меткомбинат. Более того, наши рабочие ездили туда в командировки - для монтажа и оказания технической помощи. Именно поэтому сегодня среди ключевых партнеров реконструкции - "Аньшаньская металлургическая строительная группа".

Проект презентовали на заседании Межправительственной комиссии в Пекине, в посольстве КНР в Москве и генеральном консульстве КНР в Екатеринбурге, где его одобрили. По предварительной оценке, реставрация обойдется в 0,8-1 миллиард рублей, а строительные работы займут семь лет.