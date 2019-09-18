На ЧМ по боксу россиянин победил вопреки решению судей

На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, произошел судейский скандал. В четвертьфинале засудили российского боксера Максима Бабанина.

В поединке за выход в полуфинал российский боксер-тяжеловес встречался с англичанином Фрэйзером Эдвардом Кларком. По итогам боя решением судей отдали победу представителю Англии - 3:2.

Бабанин после окончания боя негодовал. "Мы боксируем дома, и еще бы болельщики не свистели. Я хочу сказать одно: после таких боев дома есть желание просто закончить заниматься боксом, - приводит слова россиянина пресс-служба Федерации бокса России. - Больше у меня нет слов. Дома забирать такие победы. Да, первый раунд был где-то ровным, я хотел прочувствовать соперника. А второй и третий раунды я спокойно вел бой".

Тренерский штаб сборной России подал протест на судейство, который был удовлетворен. Победителем боя признан Бабанин. В полуфинале российский боксер встретится с соперником из Узбекистана Баходыром Джалоловым.