На Урале насильнику и убийце девочки дали пожизненный срок

Курганца приговорили к пожизненному сроку за серию разбойных нападений, убийство пенсионерки, а также изнасилование и убийство девятилетней девочки. Преступления были совершены в Екатеринбурге, Челябинске и Каменске-Уральском.

С августа по сентябрь 2018 года от рук 45-летнего мужчины пострадали пять человек, двоих из них он убил. Приговор о пожизненном заключении огласил сегодня Свердловский областной суд, о чем сообщается на сайте учреждения. Неоднократно судимого человека признали виновным в совершении двух убийств, двух покушениях на убийство, изнасиловании малолетней и пяти разбойных нападений. Отбывать наказание ему предстоит в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Последний эпизод был совершен в Каменске-Уральском, где приговоренный скрывался от правоохранительных органов Челябинска. Он познакомился с 36-летним мужчиной у магазина, и последний пригласил его к себе в гости выпить. Подсудимый несколько раз ударил хозяина квартиры по голове разводным ключом, и, подумав, что он умер, изнасиловал девятилетнюю дочь сожительницы и утопил ее в ванной.

Как уточнили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области, согласно заключению психиатрической экспертизы, подсудимый вменяем.