На Урале СК проверит информацию о подростках, избивающих сельчан

На Урале следователи проверят информацию о подростках, избивающих своих сверстников и взрослых.

Как сообщает СК по Свердловской области, следователям поступили данные, что в одном из сел в Камышловском районе хулиганы неоднократно избивали своих ровесников и взрослых людей. Свои выходки подростки снимали на видео и выкладывали в социальные сети.

Сейчас сотрудники СК проводят доследственную проверку. Вместе с полицией они проверяют наличие банды подростков и ее причастность к противоправным деяниям.