Новости

Нетаньяху вынужден создавать коалицию, чтобы остаться у власти в Израиле 22:17
Трамп ужесточит санкции против Ирана 21:38
Застреливший коллегу полицейский попытался сбежать после убийства 21:35
Ученые вернулись к "феномену Кальман" - мировому рекорду долголетия 21:28
"Единая Россия" выдвинула Алексея Шапошникова на пост председателя Мосгордумы 20:53
Стартовало производство первого в истории Skoda гибрида 20:47
Посол РФ в Албании поздравил Незири с победой в "Новой Волне" 20:47
В Петербурге спасли краснокнижную птицу, пострадавшую при нападении кошек 20:43
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы 20:20
СК возбудил дело в отношении полицейского, застрелившего коллегу 20:10
Ленинградские истребители прикрыли в "бою" белорусские подразделения 19:52
Грызлов: Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" 19:52
Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума 19:44
Полицейский открыл огонь возле метро в Москве 19:32
Песков: Путин не предлагал Эр-Рияду помощь в расследовании атак на НПЗ 19:26
Аксенов объяснил одновременную отставку всех мэров Крыма 19:08
Саудовская Аравия заявила об иранском следе в ударе по нефтяным объектам 19:04
В Крыму суд присяжных трижды оправдал обвиняемого в убийстве 18:54
"Мосгаз" завершил подготовку к зиме 18:41
Александр Овечкин получил приз Уэйна Гретцки за развитие хоккея в США 18:40
Участок Филевской ветки метро в Москве закроют на выходные 18:38
В Крыму введен карантин в месте отстрела бешеного волка 18:32
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр 18:29
Опрос: 80 процентов россиян сталкивались с неэффективностью лекарств 18:29
Движение поездов на "серой" ветке восстановлено 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 20:08
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рояль в складчину

Власти поддержат социальные проекты жителей
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
Из казны Свердловской области в муниципальные бюджеты направили 10 миллионов рублей. Деньги получат города и поселки, жители которых представили самые значимые идеи на конкурсный отбор социальных инициатив. Всего в министерство экономики и территориального развития области в этом году было подано 40 заявок. Получат средства в рамках софинансирования 12 муниципальных образований.

- Если в 2017 году при поддержке областного бюджета было реализовано всего семь проектов, то в 2019-м одобрено 23. В 2020 году мы планируем продолжить такую практику и надеемся на рост активности граждан и некоммерческих организаций региона, - отмечает и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Правительство увеличит объем льготных кредитов для малого бизнеса

Так, жители села Толмачево в Алапаевском районе предложили проект современной детской площадки со спортивными снарядами, горками, качелями и другими развлечениями для детей. А в Туринской школе искусств пожелали приобрести акустический рояль и оборудование для мультимедийной установки. Еще одна инициатива будет реализована в Верхней Пышме - здесь школьные хоккейные команды получат сборные трибуны.

На стадии идей роль жителей не заканчивается: затем они следят за составлением сметы и контролируют выполнение работ на каждом этапе. К слову, 10 миллионов, выделенные областью, покроют около половины стоимости одобренных проектов. Вложить оставшуюся часть средств должны муниципалитеты. Не возбраняется и участие местных предпринимателей и организаций. Кроме того, скинуться могут и жители, кстати, они в этом году  собрали более миллиона рублей.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономика Казна Бюджеты регионов Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Господдержка малого бизнеса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МВД РФ: Расстрелявший коллег полицейский подозревался во взяточничестве
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Аксенов объяснил одновременную отставку всех мэров Крыма
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ
ФРС США второй раз подряд понизила базовую ставку