Из казны Свердловской области в муниципальные бюджеты направили 10 миллионов рублей. Деньги получат города и поселки, жители которых представили самые значимые идеи на конкурсный отбор социальных инициатив. Всего в министерство экономики и территориального развития области в этом году было подано 40 заявок. Получат средства в рамках софинансирования 12 муниципальных образований.

- Если в 2017 году при поддержке областного бюджета было реализовано всего семь проектов, то в 2019-м одобрено 23. В 2020 году мы планируем продолжить такую практику и надеемся на рост активности граждан и некоммерческих организаций региона, - отмечает и.о. министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Так, жители села Толмачево в Алапаевском районе предложили проект современной детской площадки со спортивными снарядами, горками, качелями и другими развлечениями для детей. А в Туринской школе искусств пожелали приобрести акустический рояль и оборудование для мультимедийной установки. Еще одна инициатива будет реализована в Верхней Пышме - здесь школьные хоккейные команды получат сборные трибуны.

На стадии идей роль жителей не заканчивается: затем они следят за составлением сметы и контролируют выполнение работ на каждом этапе. К слову, 10 миллионов, выделенные областью, покроют около половины стоимости одобренных проектов. Вложить оставшуюся часть средств должны муниципалитеты. Не возбраняется и участие местных предпринимателей и организаций. Кроме того, скинуться могут и жители, кстати, они в этом году собрали более миллиона рублей.