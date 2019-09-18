Сразу три социальных проекта из Екатеринбурга вышли в финал международного конкурса Social Impact Award (SIA). Уральские разработки признаны одними из лучших в номинации "творческий бизнес со смыслом".

SIA - конкурс для создателей инновационного социального бизнеса, чьи проекты востребованы обществом, но для продвижения идеи необходима поддержка, в том числе финансовая. В заключительном этапе состязаний участвуют 13 команд из разных регионов России. Победители получат гранты (по 130 тысяч рублей), а также возможность поехать в Европу, где пройдет встреча участников программы из 20 стран мира. Итоги конкурса объявят 1 октября.

Два уральских проекта-финалиста - галерея "В темноте" и клуб мам "Счастье есть" - стартовали в Екатеринбурге совсем недавно, их создатели - выпускники свердловского акселератора для социальных предпринимателей. "В темноте" ориентирован на адаптацию незрячих людей. Разработчики создали для слабовидящих земляков интерактивное пространство, организуют праздники, экскурсии по городским улицам, походы в музеи. За полтора года работы в проекте приняли участие более семи тысяч уральцев.

У создателей клуба "Счастье есть" опыта пока поменьше. Это две женщины, у одной из которых ребенок с особенностями развития. Предпринимательницы обустраивают помещение, где могли бы общаться мамы, их "особые" дети, а вместе с ними и обычные проводили бы время в благожелательной инклюзивной среде.

Третий отмеченный проект - Learnis - ориентирован на сферу образования. Его авторы предлагают подавать учебный материал в форме различных игр, будь то викторина или квест, чтобы детям было интересно учиться.

- Важно поддержать тех, кто готов находить новые ниши для развития бизнеса и при этом решать общественные проблемы. Наша задача - помочь таким людям оформить их идеи в бизнес-проекты, - говорит исполняющий обязанности директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Кстати

При региональном фонде поддержки предпринимательства не первый год действует центр инноваций социальной сферы. Здесь учат не только генерировать идеи, но и работать в рыночных условиях, выстраивать стратегию продвижения социальных проектов, вести продажи, находить клиентов. В прошлом году более тысячи начинающих бизнесменов прошли в центре обучающие программы, было подготовлено 52 проекта. Помимо Екатеринбурга отделения центра действуют в восьми городах Свердловской области. Здесь уже запущено и развивается несколько проектов, например, социальное такси в Первоуральске, школа сиделок и автоматы по сбору вторсырья в Каменске-Уральском.