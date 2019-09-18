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18.09.2019 20:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Смартфон вместо кошелька

Онлайн-доступ к банковским услугам становится все популярнее
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
По итогам прошлого года жителей области, использующих дистанционный доступ к своим счетам, стало на 10 процентов больше. Увеличилось и количество граждан, совершающих переводы через мобильный телефон - их уже более половины против 35,9 процента в 2017 году.

Как сообщили в Банке России, уральцы стали чаще пользоваться картами и при оплате покупок в магазинах, кафе, и расчетах за услуги. Доля "безнала" среди общей массы денежных средств выросла более чем на 8 процентов.

Банкам предложили заработать на Системе быстрых платежей

Изменение предпочтений клиентов влечет перемены во всей банковской сфере: онлайн-услуги начали заменять работу консультантов в отделениях.

- Эта практика оправдывает себя в городах и крупных населенных пунктах, но в сельской местности, на отдаленных, малонаселенных территориях пока не обеспечивает необходимый уровень доступности финансовых услуг. Поэтому важно развивать новые сервисы, - пояснила Светлана Азанова, начальник управления платежных систем и расчетов Уральского ГУ Банка России.

В ближайшем будущем, прогнозируют эксперты, ожидается бум, связанный с биометрией - возможностью при помощи записи голоса и изображения лица идентифицировать клиента. Этот сервис поможет получить круглосуточный удаленный доступ к своим счетам тем, кто проживает в труднодоступных районах или не имеет возможности посетить офис кредитной организации лично.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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