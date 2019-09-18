По итогам 2019 года Центробанк прогнозирует удвоение объема средств, привлеченных уральским малым бизнесом на фондовом рынке, а также количества эмитентов. Об этом заявил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

Содействовать росту призван нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" (МСП), предусматривающий расширение доступа малых предпринимателей к фондовому рынку. В частности, государство готово субсидировать купонные выплаты по облигациям в размере двух третей ключевой ставки, а также затраты на размещение ценных бумаг (до двух процентов от объема, но не более 1,5 миллиона рублей). Кроме того, Корпорация МСП предоставляет поручительства в размере номинала облигации и купонного дохода за весь срок до даты погашения (до 50 миллионов рублей), плюс независимые гарантии с лимитом от 50 до 500 миллионов рублей.

В 2019-2024 годах должно состояться не менее 100 выпусков на общую сумму 47,6 миллиарда рублей. Количество потенциальных эмитентов на всю Россию - 3,7 тысячи. С учетом господдержки конечная ставка для них составит около 10 процентов.

- Выпуск облигаций - это возможность привлечения беззалогового финансирования, в отличие от банковского кредита. К тому же эмитент не зависит от одного кредитора, следовательно, может при необходимости гибко реструктурировать задолженность. Компании формируют свою публичную историю, заявляя тем самым, что готовы расти, показывая, какими они видят себя через 5-6 лет. Это удешевляет привлечение инвестиций в будущем и повышает узнаваемость бренда. Венец всего - выход на IPO, - поясняет начальник управления финансовой доступности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Роман Марков.

Воспользоваться предлагаемым инструментом могут почти все "малыши", кроме игорного бизнеса, добывающих компаний и продавцов подакцизных товаров. Среди обязательных условий - более трех лет деятельности, отсутствие просрочек по кредитам и выручка от 120 миллионов до двух миллиардов рублей, причем растущая в среднем на десять процентов в год. Объем выпуска облигаций должен составлять от 100 миллионов до миллиарда рублей, срок - 1-3 года.

Пока больше всего эмитентов сконцентрировано в Москве и Центральном федеральном округе - это обусловлено не только более высоким уровнем экономического развития территорий, но и особенностями взаимоотношений в рамках промышленных холдингов: у "дочек" в регионах просто нет потребности самостоятельно привлекать займы.

Компании формируют свою публичную историю - это удешевляет привлечение инвестиций в будущем и повышает узнаваемость бренда

В УрФО, согласно открытым источникам (Московская биржа и интернет-портал RusBonds), на 1 сентября 2019 года в обращении находилось 67 выпусков корпоративных облигаций. За восемь месяцев завершили выпуски 11 компаний, как крупных, так и небольших, в том числе пять - впервые. Среди них финансисты, строители, оптовый поставщик продуктов питания и представитель спортиндустрии. В целом, по мнению экспертов, к облигациям как форме заимствования чаще других прибегают металлурги, застройщики и те, кто занимается операциями с недвижимостью. Однако на Ямале, к примеру, очень активны в этом плане лизинговые фирмы. Средний объем привлекаемого финансирования по УрФО - 3,8 миллиарда рублей, по Свердловской области - 1,6.

Например, у фитнес-клуба, который стал дебютантом фондового рынка и относится как раз к категории МСП, расходы на выход на биржу составили миллион рублей. Облигаций при этом выпустили на 220 миллионов. Ставка дохода по купону плавающая: 12,25-12,75 процента. Полученные средства потратили на то, чтобы краткосрочную задолженность перевести в долгосрочную, приобрести еще одно помещение в Екатеринбурге и завершить строительство клуба в Красноярске, рассказал основатель сети Алексей Романов.

Кстати, эта компания стала одной из трех, уже подавших заявки на субсидирование эмиссии через минэкономразвития.

- Мы пошли на такие меры, чтобы выровнять затраты заемщика: инструменты фондового рынка и остальные должны быть идентичны по цене, поскольку первые более сложные. Дебютный выпуск облигаций занимает от двух месяцев до полугода, кредит можно оформить быстрее. Кроме того, компании необходимо пройти серьезный аудит. Но с каждым последующим выпуском требуется уже меньше времени на подготовку. Не исключено, что появятся и "коробочные" решения, - подчеркивает Роман Марков. - Первую волну спроса мы ожидаем из крупных агломераций, где много субъектов МСП, но это не означает, что разместить ценные бумаги не могут предприниматели с отдаленных территорий. Понятно, что на начальном этапе к новому инструменту относятся настороженно, наша задача - выявлять потенциальных эмитентов и помогать консультациями.

Также интерес малого бизнеса к фондовому рынку может подогреть смягчение условий допуска биржевых облигаций к торгам - теперь это разрешено делать без проспекта эмиссии. Соответствующие изменения в ФЗ о рынке ценных бумаг внесены в конце 2018 года.

- Думаю, сыграют роль два фактора: и смягчение условий для эмитентов, и средневзвешенные ставки по кредитам, так как банки обычно понижают их с опозданием, - прогнозирует Рустэм Марданов. - Ухудшение экономической конъюнктуры со второй половины 2018 года сказалось на сокращении объемов кредитования МСП: наиболее мягкие ставки были в июле-августе прошлого года, после этого начался плавный рост - до 11,8 процента, предвосхищая повышение ключевой ставки Банка России. Кредитный портфель в Уральском регионе за год сократился с 453 миллиардов до 420-ти. И только с мая 2019-го мы увидели тенденцию к смягчению условий кредитования бизнеса.