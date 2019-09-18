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18.09.2019 20:12
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Неустойка к новоселью

Дольщики отказались принять жилье с недоделками
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
Советский суд Челябинска удовлетворил иск семейной пары к застройщику, который на два года затянул строительство дома, а затем попытался передать заказчикам жилье с недоделками. По закону за неисполнение условий договора строителям грозила огромная неустойка. Однако с учетом "несоразмерности нарушенного обязательства наступившим последствиям" суд уменьшил ее в несколько раз.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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В суде семья сообщила, что договор участия в долевом строительстве заключила еще в начале 2017 года, заплатив за однокомнатную квартиру на девятом этаже новостройки 1,57 миллиона рублей. Строители обещали вручить ключи от квартиры до конца сентября того же года, но впоследствии срок сдачи дома продлили и принимать долгожданную квартиру дольщиков пригласили только в марте 2019-го. Тут-то и выяснилось, что дом еще не достроен (по данным регионального минстроя, готовность объекта на тот момент составляла 95 процентов), отделка квартиры не закончена, и новоселам сразу потребуется дорогостоящий ремонт.

Раздосадованные дольщики отказались подписывать акт приема-передачи квартиры и обратились в суд с требованием взыскать со строителей неустойку за просроченную сдачу квартиры и обязать их завершить ее отделку. А чтобы работы опять не затянулись, установить пеню за каждый день просрочки в размере 1\300 ставки рефинансирования от стоимости квартиры вплоть до подписания ими акта приема-передачи.

Застройщик с этими требованиями не согласился и сообщил, что сроки сдачи дома переносились по объективным причинам. Положительное заключение экспертизы на проект было получено только 14 февраля 2017-го, в связи с чем власти даже выправили компании новое разрешение на строительство, продлив его действие до конца 2019 года. С этого срока, по мнению застройщика, и возможно рассчитывать неустойку за задержку в передаче квартиры.

Все бы хорошо, но возникает вопрос, почему же о неминуемой задержке не предупредили супругов, когда брали деньги? Ведь договор с ними заключили 6 февраля 2017 года, еще до утверждения экспертизы проекта.

Разобравшись в обстоятельствах дела, суд признал претензии семьи обоснованными. Оплата неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена статьей 10 ФЗ-214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости".

Фото: Сергей Михеев
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Размер неустойки, считая с 1 октября 2017 года по момент рассмотрения иска в суде (за 691 день), составил более 560 тысяч рублей. Однако, соблюдая баланс между мерой ответственности застройщика и оценкой действительного, а не возможного ущерба, суд пришел к выводу, что компенсация может быть снижена. Ведь квартиру дольщики хоть и с опозданием, но все-таки получат.

В итоге суд взыскал в пользу истцов 100 тысяч рублей неустойки, а также компенсацию морального вреда, штраф за отказ от добровольного исполнения требований потребителя и все расходы на сопровождение иска - еще около 15 тысяч.

Отдельно в резолютивной части решения оговаривается: кроме этой фиксированной суммы, подлежащей взысканию сразу после вступления решения суда в законную силу, начисление неустойки будет продолжено вплоть "до момента фактического исполнения обязательства" - то есть до передачи новоселам квартиры без недоделок. Рассчитывать эту сумму теперь предстоит судебным приставам.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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