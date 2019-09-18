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18.09.2019 20:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Полигон боевых действий

В Екатеринбурге подвели промежуточные итоги мусорной реформы
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
Российские специалисты сверили часы на отраслевом форуме в Екатеринбурге. Он прошел в рамках "Утилизации" - специализированной выставки оборудования и технологий для сбора и переработки отходов.

По общей оценке, большинство проблем в этой сфере универсально, главная задача реформы тоже одна - создание инфраструктуры утилизации отходов. Но где-то ТКО сжигают, а где-то перерабатывают. Эксперты до сих пор спорят, что лучше, хотя Урал свой выбор уже сделал.

Фото: Иван Малыгин
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- Главное - уйти от полигонного захоронения. Наша задача - максимальная выборка вторичных ресурсов и вовлечение их в хозяйственный оборот. При этом возможно размещение маленьких мусоросжигающих установок на отдаленных территориях, - говорит замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Однако реформа обнажила проблемы, о которых раньше никто не задумывался. Например, отсутствие системы сбора ТКО в небольших населенных пунктах. Еще недавно контейнеры в деревне были экзотикой, жители сваливали мусор в ближайший овраг. В этом году в регионе появилось 13,5 тысячи площадок, на которых установили 28 тысяч контейнеров. В планах - создать еще 9 тысяч площадок, на эти цели из облбюджета выделено 400 миллионов рублей, до конца года направят еще 600 миллионов. Однако несанкционированных свалок в регионе все еще много, и далеко не везде местные власти горят желанием с ними бороться.

Самые опасные - свалки биологических отходов. По закону такие хранилища должны регистрироваться, но на сегодня ни одно свердловское сельхозпредприятие, имеющее органические удобрения, не состоит в реестре Россельхознадзора, говорит замруководителя управления ведомства Наталья Банникова.

Кстати, штрафы для юрлиц выросли и составляют от 500 до 700 тысяч рублей. Причем эту санкцию могут заменить еще более серьезной - приостановкой работы предприятия на 90 суток.

Прямая речь

Дмитрий Кобылкин,  министр природных ресурсов РФ:

- Не хочу называть регионы-аутсайдеры, хотя они есть. Но есть еще время до конца года, чтобы принять меры для исправления ситуации. Все губернаторы имеют KPI, который рассчитывается в том числе по реализации нацпроектов и решению такого серьезного вопроса, как реформирование системы обращения с отходами. Так что главы субъектов будут отвечать за целевые показатели, которых не достигли.

Экономика ЖКХ Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург "Мусорная" реформа
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