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18.09.2019 15:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге загорелся завод на площади 3,2 тысячи "квадратов"

Текст: Юлия Мякишева
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на заводе по производству трансформаторной стали "Виз-Сталь". Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по региону, площадь возгорания составляет 3,2 тысячи квадратных метров.

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Информация об ЧП поступила диспетчерам в 16:16 по местному времени. Предварительная причина пожара - возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки, говорится в оперативной сводке МЧС. Из цеха были эвакуированы около 200 рабочих, информации о пострадавших спасателям не поступало.

Уточняется, что борьба с огнем осложнена высокой температурой и сильным задымлением. В работе задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Сейчас ведется наращивание группировки пожарных. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены.

Завод "Виз-Сталь" занимается производством трансформаторной (анизотропной) стали. Она широко применяется в электротехнической промышленности.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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