В Екатеринбурге загорелся завод на площади 3,2 тысячи "квадратов"

В Екатеринбурге произошел крупный пожар на заводе по производству трансформаторной стали "Виз-Сталь". Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС по региону, площадь возгорания составляет 3,2 тысячи квадратных метров.

Информация об ЧП поступила диспетчерам в 16:16 по местному времени. Предварительная причина пожара - возгорание гидравлического масла в цехе холодной прокатки, говорится в оперативной сводке МЧС. Из цеха были эвакуированы около 200 рабочих, информации о пострадавших спасателям не поступало.

Уточняется, что борьба с огнем осложнена высокой температурой и сильным задымлением. В работе задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники и 60 человек личного состава. Сейчас ведется наращивание группировки пожарных. Тушение огня производится с помощью воздушно-механической пены.

Завод "Виз-Сталь" занимается производством трансформаторной (анизотропной) стали. Она широко применяется в электротехнической промышленности.