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18.09.2019 20:28
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Со скоростью света

В столице Урала завершилась модернизация сетей связи
Текст: Наталия Швабауэр (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
Работы проводились в течение трех лет. За это время телекоммуникационная компания протянула 1500 километров оптоволокна, установила 7500 единиц оборудования. Масштабная стройка охватила более 4000 домов, то есть 70 процентов территории города, включая удаленные районы.
Фото: iStock
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В результате сегодня 400 тысяч семей могут подключить высокоскоростной интернет (до гигабита в секунду), а также интерактивное телевидение, развернуть Wi-Fi сеть и установить в квартире видеонаблюдение или систему "Умный дом".

- Интернет сейчас, как электричество, водопровод, - одна из базовых услуг и потребностей. По качеству связи мы намного опережаем европейские мегаполисы, где скорость соединения не превышает 50 мегабит в секунду из-за того, что используются медные кабели. Екатеринбуржцам же давно доступны 100 мегабит, а теперь даже 1 Гбит, - подчеркнул глава города Александр Высокинский.

Его вместе с Сергеем Карякиным, победителем ралли "Дакар" в классе квадроциклов, пригласили на финальную затяжку кабеля и переключение жилого дома.

- Хотел бы я разгоняться до такой скорости, - восхитился гонщик, когда узнал, что по оптоволокну информация передается со скоростью света.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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