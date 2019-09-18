В результате сегодня 400 тысяч семей могут подключить высокоскоростной интернет (до гигабита в секунду), а также интерактивное телевидение, развернуть Wi-Fi сеть и установить в квартире видеонаблюдение или систему "Умный дом".
- Интернет сейчас, как электричество, водопровод, - одна из базовых услуг и потребностей. По качеству связи мы намного опережаем европейские мегаполисы, где скорость соединения не превышает 50 мегабит в секунду из-за того, что используются медные кабели. Екатеринбуржцам же давно доступны 100 мегабит, а теперь даже 1 Гбит, - подчеркнул глава города Александр Высокинский.
Его вместе с Сергеем Карякиным, победителем ралли "Дакар" в классе квадроциклов, пригласили на финальную затяжку кабеля и переключение жилого дома.
- Хотел бы я разгоняться до такой скорости, - восхитился гонщик, когда узнал, что по оптоволокну информация передается со скоростью света.