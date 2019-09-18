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18.09.2019 20:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Целевой набор пока не спасает

Регион остро нуждается в айтишниках, агрономах и врачах
Текст: Мария Лисина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
Приемная кампания подходит к концу. И, хотя еще продолжается прием документов в вузы на заочное и контрактное обучение, а также в колледжи, в регионе подвели первые итоги.

Как сообщил начальник отдела министерства образования и молодежной политики Свердловской области Михаил Корягин, в учреждения высшего образования поступили почти 33 тысячи человек, в колледжи и техникумы - 20 тысяч. Цифры остались примерно на уровне прошлого года.

Фото: iStock
Названы зарплаты "айтишников" в разных регионах России

Зато вступили в силу важные изменения в законодательство, касающиеся целевиков. Из плюсов: теперь договор можно заключить непосредственно с компанией или предпринимателем. В то же время документ перестал быть типовым: работодатель вправе предъявить особые требования, скажем, по уровню оценок и "цвету" диплома, не выполнив которые студент обязан возместить траты на обучение. Ранее такая угроза существовала лишь в случае отчисления или если человек сам бросил учебу.

Что касается запросов работодателей, то в Свердловской области наиболее высока потребность в специалистах для оборонно-промышленного комплекса и IT, а еще агрономах и ветеринарах. Впрочем, "под заказ" готовят даже в театральном институте - будущих актеров с нетерпением ждут в театрах, домах культуры и школах искусств. По-прежнему в дефиците врачи и педагоги.

- Самые востребованные - специалисты, оказывающие первичную помощь: терапевты и педиатры. В Свердловской области нехватка кадров составляет 1500 человек, в УрФО - 3000, - говорит декан медико-профилактического факультета УрГМУ Марина Уфимцева.

А вот в школах, как сообщили в педагогическом университете, больше всего нужны учителя физики, математики, иностранных языков. Кстати, в УрГПУ впервые набрали студентов, которые станут преподавать английский и испанский языки, и от желающих отбоя не было.

Высокий конкурс традиционно и в УрГЭУ. Здесь с учетом современных тенденций в экономике открыли ряд новых направлений: бизнес-аналитика, финансовый мониторинг, цифровой бизнес и инжиниринг технологического оборудования. Однако не теряют популярность и традиционные специальности: маркетинг, менеджмент, логистика, управление персоналом.

Экономика Работа Занятость Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Свердловская область Екатеринбург
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