Суд обязал руководство аптеки в Новоуральске предоставить покупателям информацию о стоимости товара в традиционной и доступной форме - в виде наклеенных на каждую упаковку ценников, а не увлекаться современными информационными технологиями.

Работой аптеки надзорные органы заинтересовались после жалоб местных жителей. Новоуральцы сообщили, что им сложно ориентироваться в стоимости представленных на витринах лекарств: на упаковках с пилюлями не указывалась цена. Стоимость товара покупателям предлагали узнавать с помощью сенсорного экрана, установленного в торговом зале, или на сайте компании. Но контакты с информационным модулем у пожилых уральцев складывались сложно, большинству покупателей было трудно найти нужную информацию, и в итоге сумму, которую предстояло выложить за необходимое лекарство, узнавали только де-факто - на кассе.

- Конечно, владельцы торговой точки вправе внедрять современные технологии. Но электронное табло на сегодня не является доступным средством информирования покупателей, и отсутствие ценников на каждом товаре нарушает права потребителей, - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Прокуратура подала иск, и суд полностью удовлетворил ее требования. Руководство аптеки попыталось оспорить решение, но безуспешно.

Между тем

Споры о том, как продавцы должны извещать покупателей о стоимости товара, ведутся давно. Большинство представителей торгового бизнеса считает бумажные ценники архаизмом и настаивает на внедрении современных технологий. Еще в 2016 году в России вступили в силу новые правила оформления ценников, допускающие использование не только бумажных, но и иных носителей информации: цветовых табло, графических досок, электронных экранов. Но, как подчеркивают в обществе защиты прав потребителей, при любых новациях информация о цене товара должна быть понятной и доступной каждому покупателю.