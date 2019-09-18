Новости

Посол РФ в Албании поздравил Незири с победой в "Новой Волне" 20:47
В Петербурге спасли от кошек краснокнижную птицу 20:43
СМИ: Анастасия Заворотнюк вышла из комы 20:20
СК возбудил дело в отношении полицейского, застрелившего коллегу 20:10
Ленинградские истребители прикрыли в бою белорусские подразделения 19:52
Грызлов: Киев поставил под угрозу проведение саммита "нормандской четверки" 19:52
Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума 19:44
Полицейский открыл огонь возле метро в Москве 19:32
Песков: Путин не предлагал Эр-Рияду помощь в расследовании атак на НПЗ 19:26
Аксенов объяснил одновременную отставку всех мэров Крыма 19:08
Саудовская Аравия заявила об иранском следе в ударе по нефтяным объектам 19:04
В Крыму суд присяжных трижды оправдал обвиняемого в убийстве 18:54
"Мосгаз" завершил подготовку к зиме 18:41
Александр Овечкин получил приз Уэйна Гретцки за развитие хоккея в США 18:40
Участок Филевской ветки метро в Москве закроют на выходные 18:38
В Крыму введен карантин в месте отстрела бешеного волка 18:32
В Киеве неизвестный угрожает взорвать мост через Днепр 18:29
Опрос: 80 процентов россиян сталкивались с неэффективностью лекарств 18:29
Движение поездов на "серой" ветке восстановлено 18:23
Уборочная машина провалилась под асфальт в центре Москвы 18:21
Пушков прокомментировал "киевские фантазии о возвращении Крыма" 18:11
МИД РФ: Заявления о шпионаже России в Швейцарии - клевета 18:10
Путин пошутил про бюрократию 18:03
Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности 17:57
СК выяснил происхождение найденных на Кубани останков 20 человек 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Зачем нужен обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
18.09.2019 20:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пилюля под шифром

Аптеку обязали вернуть бумажные ценники
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 210(7968)
Суд обязал руководство аптеки в Новоуральске предоставить покупателям информацию о стоимости товара в традиционной и доступной форме - в виде наклеенных на каждую упаковку ценников, а не увлекаться современными информационными технологиями.
Фото: iStock
В Воронеже гипермаркет оштрафовали за навязчивую рекламу

Работой аптеки надзорные органы заинтересовались после жалоб местных жителей. Новоуральцы сообщили, что им сложно ориентироваться в стоимости представленных на витринах лекарств: на упаковках с пилюлями не указывалась цена. Стоимость товара покупателям предлагали узнавать с помощью сенсорного экрана, установленного в торговом зале, или на сайте компании. Но контакты с информационным модулем у пожилых уральцев складывались сложно, большинству покупателей было трудно найти нужную информацию, и в итоге сумму, которую предстояло выложить за необходимое лекарство, узнавали только де-факто - на кассе.

- Конечно, владельцы торговой точки вправе внедрять современные технологии. Но электронное табло на сегодня не является доступным средством информирования покупателей, и отсутствие ценников на каждом товаре нарушает права потребителей, - пояснили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Прокуратура подала иск, и суд полностью удовлетворил ее требования. Руководство аптеки попыталось оспорить решение, но безуспешно.

Между тем

Споры о том, как продавцы должны извещать покупателей о стоимости товара, ведутся давно. Большинство представителей торгового бизнеса считает бумажные ценники архаизмом и настаивает на внедрении современных технологий. Еще в 2016 году в России вступили в силу новые правила оформления ценников, допускающие использование не только бумажных, но и иных носителей информации: цветовых табло, графических досок, электронных экранов. Но, как подчеркивают в обществе защиты прав потребителей, при любых новациях информация о цене товара должна быть понятной и доступной каждому покупателю.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Полицейский открыл огонь возле метро в Москве
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва-Казань
Аксенов объяснил одновременную отставку всех мэров Крыма
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии атаку на НПЗ