В Сургуте девятилетняя девочка погибла от удара током в ванной

В Сургуте следственный комитет проводит проверку по факту смерти девятилетней девочки. Предполагается, что во время игры в ванной с телефоном ребенка ударило током.

Сообщение о трагедии поступило в сургутский следственный отдел вечером 17 сентября. Как сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО-Югре, по предварительным данным, ребенок погиб от удара тока. Девочка принимала ванну - во время купания она играла с сотовым телефоном, который был подключен к электрической сети. Вероятно, она попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки - от удара током она скончалась на месте.

Семья девочки благополучная и не состоит на учете. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти ребенка будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.