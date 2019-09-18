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18.09.2019 14:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте девятилетняя девочка погибла от удара током в ванной

Текст: Мария Гафурова

В Сургуте следственный комитет проводит проверку по факту смерти девятилетней девочки. Предполагается, что во время игры в ванной с телефоном ребенка ударило током.

В Кировской области девушка погибла в ванной из-за сотового телефона

Сообщение о трагедии поступило в сургутский следственный отдел вечером 17 сентября. Как сообщает пресс-служба СК РФ по ХМАО-Югре, по предварительным данным, ребенок погиб от удара тока. Девочка принимала ванну - во время купания она играла с сотовым телефоном, который был подключен к электрической сети. Вероятно, она попыталась выдернуть зарядное устройство из розетки - от удара током она скончалась на месте.

Семья девочки благополучная и не состоит на учете. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Точная причина смерти ребенка будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
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