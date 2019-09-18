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18.09.2019 06:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Страшная врачебная тайна

Врач отказался принимать пожилую пациентку в присутствии ее сына
Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя № 209(7967)
76-летней женщине нужно было попасть на прием к нейрохирургу. Пожилая дама плохо слышит и с трудом ходит: не так давно у нее была операция по эндопротезированию коленного сустава - сын поддерживает ее, чтобы не оступилась. На консультацию к специалисту он пришел вместе с ней.
Врачебная тайна - дело святое. Но далеко не от всех ее разумно хранить. Фото: РИА Новости www.ria.ru Врачебная тайна - дело святое. Но далеко не от всех ее разумно хранить. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Врачебная тайна - дело святое. Но далеко не от всех ее разумно хранить. Фото: РИА Новости www.ria.ru

- Сказал врачу, что я сопровождающий, - рассказал "РГ" Сергей Садовников. - Без меня мама не сможет точно объяснить, почему возникла потребность в консультации, рассказать о предыдущем лечении, назначениях, показать результаты анализов. Доктор вежливо, но ультимативно указал мне на дверь: сказал, что при мне вести прием не будет, потому что нет письменного согласия от мамы. Причем оформить его нужно было до приема - написать заявление на имя заведующей. Даже после того, как мама сказала, что не против моего присутствия, он продолжал настаивать. Пришлось выйти.

Мужчину удивило, что в том же кабинете и в ту же минуту пациентов принимал другой специалист, между столами стояла тряпичная ширма, и совсем чужие люди могли узнать врачебные тайны его мамы.

- Справедливости ради нужно заметить, что после консультации врач все-таки озвучил мне свое заключение. Среди прочего он назначил одно обследование, которое мама уже проходила, и результаты у нас были на руках.Если бы я присутствовал на приеме, я бы, конечно, их показал, - говорит Сергей.

Фото: iStock
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Мужчина написал жалобу главврачу больницы. В медучреждении ответили: присутствие родственника или другого сопровождающего возможно лишь с письменного согласия пациента, а площадь кабинета по нормам СанПиНа позволяет вести параллельный прием двух специалистов, столы которых разделены ширмой. Оберегает ли ширма врачебную тайну, в ответе не уточнили.

- Полагаю, что требование написать отдельное заявление на имя заведующей является незаконным, - считает юрист Марина Агапочкина. - Один из способов получить доступ к врачебной тайне - это заполнить форму информированного добровольного согласия. Есть утвержденный бланк этого документа, который пациент в обязательном порядке подписывает перед консультацией у врача. В бланке есть графа "Сведения о выбранных мною лицах, которым может быть передана информация о состоянии моего здоровья...". Поскольку провести консультацию (а это самостоятельное медицинское вмешательство) невозможно без данного бланка, вопрос может быть всегда решен своевременно.

Кстати, информированное согласие мама Сергея перед приемом подписывала, сын фигурировал там в качестве доверенного лица. Мужчина говорил об этом врачу, но тот ответил, что "это совсем другой документ".

Совет

Есть выход

Екатерина Салыгина, юрист:

- Статьи Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" по-разному определяют круг лиц, которым можно доверить медицинскую тайну: где-то речь идет о родственниках, где-то о "других гражданах", которых укажет пациент, где-то "законный представитель".

Но законный представитель - это родитель, опекун или попечитель.

Фото: iStock
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Родитель может быть только у несовершеннолетнего, попечитель - у недееспособного, опекун - у обеих категорий граждан.

Одна из статей закона гласит, что с письменного согласия пациента сведения о его здоровье могут быть переданы другому лицу - речь идет о ситуации, когда пациент, скажем, разрешает кому-то забрать копию своей медкарты. Но этой лазейкой можно пользоваться: написать такое согласие и настоять на том, чтобы его вклеили в карту - тогда теоретически проблем с сопровождением близкого человека на прием быть не должно.

И еще. По Гражданскому кодексу любой человек вправе выдать доверенность на реализацию своих прав (а получение медицинской услуги - это тоже реализация права гражданина). Такая доверенность может быть выдана в простой письменной форме, заверить ее у нотариуса можно, но не обязательно.

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