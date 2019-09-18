Крупнейший вуз региона - Уральский федеральный университет - становится не только образовательным, научным, инновационным ядром макрорегиона, но и ведущим интеллектуальным, экспертным центром, инициирует масштабные проекты, направленные на развитие Свердловской области и федерального округа. Зачем это нужно и как университет намерен осуществить планы, рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Только что завершилась приемная кампания. Каковы ее результаты в УрФУ? Изменилось ли количество и качество первокурсников?

Виктор Кокшаров: В этом году мы приняли 6184 человека на бюджетные места всех форм обучения и 3366 по контракту (данные на 17 сентября). Общие цифры приема практически не меняются, а конкурс растет, как и средний балл ЕГЭ - в этом году он увеличился на 2,3 пункта и достиг 77,4 в целом по университету. Это очень высокий показатель. У поступивших на такие специальности, как журналистика, экономика и менеджмент, балл ЕГЭ превысил 90. По результатам олимпиад поступило 138 человек. Это означает, что ребята осознанно выбирают УрФУ.

Есть ли новые тенденции, в частности, меняются ли предпочтения абитуриентов?

Виктор Кокшаров: Во-первых, растут цифры приема на все направления, связанные с информационными технологиями: увеличивается и число бюджетных мест, и интерес к этим профессиям. Во-вторых, становятся более популярными инженерные специальности, большое количество ребят идет и на гуманитарные. В-третьих, у нас появились новые направления подготовки, например медиакоммуникации. Вообще, как мы выяснили, по количеству образовательных направлений УрФУ - самый многопрофильный вуз в стране.

Университет инициировал создание нескольких центров, призванных решать вопросы инновационного развития всего региона

У вас действительно огромное количество специальностей. Мне кажется, абитуриентам сложно сориентироваться.

Виктор Кокшаров: Мы проводим масштабную информационную кампанию, чтобы дать старшеклассникам возможность разобраться и сделать выбор: это и дни открытых дверей, и уникальный проект "Тест-драйв в Уральском федеральном", проект для айтишников "Пик IT" и новое мероприятие для будущих инженеров, которое УрФУ планирует в этом году 1-3 ноября - "Инженерная реконструкция". Эту программу мы организуем вместе с промышленными партнерами, ее цель - заинтересовать инженерными профессиями тех, у кого есть техническая жилка. Ребят ждут не только лекции и мастер-классы, им покажут реальное производство, куда стоит пойти работать. Сейчас на многих предприятиях Урала, например металлургических, есть что посмотреть: современные цеха, новейшее оборудование. И карьерные перспективы там очень хорошие.

Еще несколько лет промышленники жаловались на огромную пропасть между высшим образованием и реальным сектором. Изменились ли отношения вуза с будущими работодателями ваших студентов?

Виктор Кокшаров: Мы идем навстречу друг другу, и форм сотрудничества очень много. Начнем с того, что в УрФУ 14 базовых кафедр на крупнейших промышленных предприятиях. Это и Уралвагонзавод, и Уральский турбинный, и завод имени Калинина, и многие другие. Руководят кафедрами либо наши сотрудники, либо работники этих предприятий. Компании заказывают образовательные программы или формируют их вместе с нами, например, "СКБ Контур" целенаправленно участвует в подготовке специалистов для себя. Здесь же организуется практика студентов, проектное обучение.

Кстати, я бы не сказал, что сегодня единственный интерес бизнеса к вузам заключается в подготовке кадров. Мы выполняем по их заявкам множество прикладных исследований и к этой работе активно привлекаем студентов. Зарабатываем на таких заказах около миллиарда рублей в год, но возможности вуза гораздо больше. Например, в области материаловедения наши ученые создали технологию, которая позволит России достичь независимости от стран-производителей редкоземельных металлов. Она внедрена на базе предприятия "Далур" в Курганской области, где методом подземного выщелачивания получают оксид скандия. Это лишь один из примеров, он важен тем, что наши ученые и сотрудники выступили в качестве инжиниринговой команды, начиная с разработки проекта до создания опытно-промышленной установки и начала производства. Именно такую роль университеты должны сыграть в экономике уже в ближайшие годы - заполнить ту нишу, которую в свое время занимали отраслевые НИИ. И этому должны способствовать масштабные проекты, которые мы планируем осуществить в ближайшее время.

Речь о НОЦ, соглашение о создании которого было подписано минувшим летом на выставке "Иннопром"?

Виктор Кокшаров: Не только о нем - будет несколько серьезных объединений, призванных решать вопросы инновационного развития всего региона, от фундаментальных исследований до внедрения конкретных продуктов. НОЦ - научно-образовательный центр мирового уровня - будет создан в рамках нацпроекта "Наука". Соглашение об этом заключили Свердловская, Челябинская и Курганская области. В нем участвуют как университеты трех регионов, так и академические институты, а также промышленные предприятия. Второй важнейший проект - инновационный научно-технологический центр "Татищев", третий - научный центр мирового уровня в области материаловедения. В этой сфере у уральских ученых действительно уникальные компетенции. И когда все три центра заработают, у нас появится эффективная цепочка: научный центр, осуществляющий в основном фундаментальные исследования, НОЦ, где будут создаваться образовательные программы и проводиться прикладные исследования для промышленности, и инновационный научно-технологический центр, который станет заниматься внедрением этих разработок в производство. Вот тогда Средний Урал по-настоящему станет драйвером инновационно-технологического развития России. И роль в этом нашего университета и академических учреждений будет очень велика.

Более того, уже сегодня наши ученые, эксперты активно участвуют в работе различных структур региональной власти: инвестиционного комитета Свердловской области, более 20 коллегий министерств и ведомств - разрабатывают программу "Умный регион", реализуют проект "Вузы как центры пространства создания инноваций", прорабатывают стратегические документы по развитию субъектов РФ, проводят экспертизу крупных проектов, дают аналитические выкладки. Это означает, что у университета огромный интеллектуальный потенциал. И правильно, что он находит свое применение в развитии регионов страны.

А какие инновации, в том числе в образовательном процессе, внедряются в самом университете?

Виктор Кокшаров: Их очень много, в том числе в образовательном процессе. Например, мы переходим на индивидуальные образовательные траектории: для каждого студента выстраивается программа с уникальным набором модулей, он их выбирает сам. А это невозможно без цифровизации. Кроме того, я уже упоминал о проектном обучении - его внедрение началось с технологических институтов, но сейчас активно подключаются и гуманитарные. В работе более 500 проектов, которые заказали предприятия и организации. То есть они формулируют задачу, а студенты создают проектные группы и вместе с преподавателями и представителями предприятий работают над ее решением.

Для современных вузов важно присутствие в мировых рейтингах. Какой из них вы считаете наиболее важным и каковы позиции в нем УрФУ?

Виктор Кокшаров: Есть три основных рейтинга: QS Top Universities, Times Higher Education и Шанхайский рейтинг. Они используют разные методы оценки. Шанхайский рейтинг наукометрический, в нем мы на шестом месте среди университетов России и входим в группу 700-800 в целом по миру. Нам представляется наиболее объективным рейтинг QS: в нем делается упор на академическую репутацию вуза и репутацию среди работодателей. Именно на это мы в последнее время делаем ставку: проводим большое количество международных конференций, отправляем наших преподавателей на стажировки, конференции за рубеж, публикуем статьи в значимых журналах. У нас 12 международных лабораторий высочайшего уровня, которые возглавляют ведущие зарубежные ученые. В результате сейчас в рейтинге QS УрФУ занимает 364 позицию в мире, хотя еще три года назад была 650-я. Это отличная динамика, но мы на этом останавливаться не намерены. Конечно, рейтинги не самоцель. Просто у нас мировые амбиции, мы хотим быть университетом мирового класса - встроенным в международную научную, образовательную повестку.

Виктор Анатольевич, в ближайшие годы пройдут еще и приятные события: столетие университета, универсиада… Что в итоге получит вуз?

Виктор Кокшаров: Да, столетие будем праздновать в следующем году в октябре. Активно готовимся к этому, планируем целую серию мероприятий: международных, научных конференций, студенческих активностей.

Что касается универсиады, конечно, для нас это очень важное событие с точки зрения развития студенческого спорта, но главное, мы получим новый студгородок - деревню универсиады. Это 212 тысяч квадратных метров, современный кампус на 11 тысяч мест, комфортные условия проживания - пока этого катастрофически не хватает. На этой же площадке планируется строительство двух новых учебных корпусов, а еще мы мечтаем перенести туда наш лицей - специализированный учебный научный центр (СУНЦ), который сейчас работает в очень стесненных условиях. Тогда мы сможем принимать больше талантливых детей, в том числе из регионов.