Россия и Китай подписали более десятка новых соглашений

В Пекине подчеркнули важность очередного прямого контакта на высоком уровне в преддверии празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Встреча важна также для реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне этого года. Подписанные соглашения выведут китайско-российское сотрудничество на новый уровень. Документы касаются таких сфер, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, ядерная энергетика, космонавтика, цифровая экономика и других.

В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией впервые превысил 100 миллиардов долларов, увеличившись на 27,1%. Китай 9 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России. На фоне замедления глобальной торговли и сокращения объемов инвестиций в впервые 8 месяцев этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 70,59 миллиардов долларов, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщил Дмитрий Медведев, Китай и Россия намерены повысить товарооборот двухсторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Как совместное коммюнике, опубликованное по итогам встречи премьеров обеих стран, так и подписанные обеими сторонами документы о сотрудничестве являются прекрасным свидетельством того, что китайско-российское деловое сотрудничество в новую эпоху будет многофазовым и энергичным.

Китай и Россия поддерживают экономическую глобализацию и отстаивают принципы свободной торговли, защищают авторитет ООН и мультилатерализм. В ходе нынешней встречи стороны вновь выразили готовность придерживаться ключевых ценностей и принципов многосторонней торговой системы во главе с ВТО, договорились о продвижении и усилении сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" и ЕАЭС, об активном использовании таких механизмов, как G20, БРИКС, ШОС, альянс Китай-Россия-Индия, АТЭС.