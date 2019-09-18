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18.09.2019 21:21
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Россия и Китай подписали более десятка новых соглашений

Сегодня завершается официальный визит в Россию премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна. Он провел со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым 24-ю регулярную встречу премьеров КНР и РФ. Стороны определили общие ориентиры взаимодействия, подписав более 10 документов по вопросам двухстороннего сотрудничества, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Пекине подчеркнули важность очередного прямого контакта на высоком уровне в преддверии празднования 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Встреча важна также для реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию в июне этого года. Подписанные соглашения выведут китайско-российское сотрудничество на новый уровень. Документы касаются таких сфер, как торговля, инвестиции, сельское хозяйство, ядерная энергетика, космонавтика, цифровая экономика и других.

В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией впервые превысил 100 миллиардов долларов, увеличившись на 27,1%. Китай 9 лет подряд является крупнейшим торговым партнером России. На фоне замедления глобальной торговли и сокращения объемов инвестиций в впервые 8 месяцев этого года товарооборот между Китаем и Россией составил 70,59 миллиардов долларов, увеличившись на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Как сообщил Дмитрий Медведев, Китай и Россия намерены повысить товарооборот двухсторонней торговли до 200 миллиардов долларов к 2024 году. Как совместное коммюнике, опубликованное по итогам встречи премьеров обеих стран, так и подписанные обеими сторонами документы о сотрудничестве являются прекрасным свидетельством того, что китайско-российское деловое сотрудничество в новую эпоху будет многофазовым и энергичным.

Китай и Россия поддерживают экономическую глобализацию и отстаивают принципы свободной торговли, защищают авторитет ООН и мультилатерализм. В ходе нынешней встречи стороны вновь выразили готовность придерживаться ключевых ценностей и принципов многосторонней торговой системы во главе с ВТО, договорились о продвижении и усилении сопряжения инициативы "Один пояс и один путь" и ЕАЭС, об активном использовании таких механизмов, как G20, БРИКС, ШОС, альянс Китай-Россия-Индия, АТЭС.

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