Россия занимает четвертое место в мире по числу принятых мигрантов (12 миллионов человек) и такое же - по их "поставке" в другие страны (10 миллионов). Таковы оценки ООН.

Общее число международных мигрантов в мире на 2019 год достигает 272 миллионов человек. Меньше чем за десятилетие, с 2010 года, их число выросло на 51 миллион. Если в 2000 году они составляли 2,8 процента мирового населения, то сейчас - уже 3,5.

Львиная доля мигрантов разместилась в странах Европы (82 миллиона), Северной Америки (59 миллионов), Северной Африки и Западной Азии (49 миллионов). В страновом разрезе больше всего мигрантов добрались до США (51 миллион), за ними с большим отрывом следуют Германия и Саудовская Аравия (по 13 миллионов). Про Россию уже говорилось, пятое место - у Соединенного Королевства (10 миллионов).

Треть мигрантов - выходцы всего из десятка стран. Самые крупные источники - Индия (18 миллионов человек, проживающих за рубежом), Мексика (12 миллионов), Китай (11 миллионов). Пятое место у Сирии (8 миллионов).

В РФ, по данным МВД, с начала года поставлено на миграционный учет 13 млн человек.

Это на миллион больше, чем годом ранее. При этом патенты на право работать купили 1,28 миллиона иностранцев. Годом раньше за такой же период их было 1,16 миллиона. Гражданство России с начала года приняла 221 тысяча мигрантов, на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.

Большая часть мигрантов, приезжающих в Россию, это выходцы из стран Средней Азии, где долгое время сохранялась высокая рождаемость, а новых рабочих мест создается мало, отмечает эксперт по внешней трудовой миграции Наталия Власова. Россия для них - практически единственное место, где они могут найти работу - в строительстве, дорожных работах, сфере обслуживания, домашнего труда. "При низкой производительности труда в стране остается высокой потребность в ручном труде, которую в основном и обеспечивают иностранные работники", - говорит Власова. Часть мигрантов из Средней Азии пытается уехать на заработки в Южную Корею или, например, в Объединенные Арабские Эмираты, но туда стекается немало мигрантов и из других стран, поэтому выходцы из бывшего СССР далеко не всегда выдерживают конкуренцию за рабочее место, говорит эксперт. Для трудовой миграции в страны Европы или в США важно знать европейские языки, которыми азиаты практически не владеют. Да и сама поездка туда многим гастарбайтерам просто не по карману. При этом русский язык, пусть и плохо, но многие мигранты оттуда знают.

При этом через 10-20 лет ситуация может измениться, продолжает эксперт, потому что рождаемость в среднеазиатских странах снижается и, возможно, спустя некоторое время там уже не будет избытка рабочей силы.

Если приезжают жить и работать в Россию низкоквалифицированные специалисты, то уезжают из нее преимущественно люди с высшим образованием и научными степенями.

"Нередко представители крупных иностранных компаний специально ищут среди выпускников ведущих вузов для себя будущих работников, желающих переехать за рубеж. И находят их", - говорит Власова. Молодые люди чаще уезжают не столько ради более высокой зарплаты и хорошего уровня жизни, сколько ради интересной работы, возможности трудиться на современном оборудовании, развиваться, делать научные открытия. Чаще всего иностранцы переманивают айтишников, технарей, молодых ученых в разных областях.

В целом миграция растет благодаря интернету, возможности заочно общаться с людьми по всему миру, искать работу, получать информацию. Плюс немаловажное значение имеют природные катаклизмы и войны - люди ищут более безопасное место для жизни.

ИНФОГРАФИКА "РГ" / ЛЕОНИД КУЛЕШОВ / Ирина Ивойл

Франция

Такого во Франции еще не было: карьерного дипломата, занимавшего высокий пост в посольстве страны в Сальвадоре, арестовали за подготовку терактов против мигрантов. 51-летний Марк-Антуан Ж. (фамилия не раскрывается в интересах следствия) был задержан в начале июня в аэропорту Руасси - Шарль де Голль. В штаб-квартире Главного управления внутренней безопасности (ГУВД) дипломату предъявили обвинение в участии в вооруженной группе ультраправого толка "Действие оперативных групп" (AFO). Созданная несколько лет тому назад экс-сотрудником полиции Ги Себра эта подпольная организация поставила своей целью наносить удары по структурам мигрантов из числа мусульман, а также по конкретным их представителям в случае, если во Франции пройдут теракты наподобие тех, что случились в Париже в ноябре 2015 года. На допросе дипломат поведал о том, что в группу входили коренные французы и француженки в возрасте от 33 до 70 лет. Они регулярно тренировались в стрельбе, изготовлении взрывчатки, а также уделяли много времени физической подготовке. Организация имела ответвления во многих районах Франции. Марк-Антуан был назначен ответственным за столичный регион Иль-де-Франс, и ему была присвоена кличка Кортес. Одна из его задач - переброска оружия из Латинской Америки во Францию, используя дипломатические возможности. В доме Кортеса полицейские обнаружили список, где среди прочего фигурировали автоматы "Узи", карабины, другое стрелковое оружие. Выйти на дипломата (уже бывшего) контрразведчикам удалось после того, как год назад они заинтересовались перепиской "народных мстителей" в интернете.

Подготовил Вячеслав Прокофьев

Италия

На Апеннинах, где вновь стали принимать корабли с беженцами, пришли к выводу, что итальянцы в скором будущем перестанут быть титульной нацией. По данным ООН, в настоящий момент в Италии с населением свыше 60 млн человек живут шесть миллионов мигрантов. Однако ситуация в ближайшие годы может коренным образом измениться. По данным исследования, проведенного фондом Fare Futuro, к 2100 году мигранты из ранга национальных меньшинств уверенно перейдут в разряд большинства. В 2018 году на Апеннинах был зафиксирован самый низкий уровень рождаемости за последние 150 лет. В частности, этот показатель снизился на 4 процента: в стране родилось чуть менее 440 тысяч человек, на 18 тысяч меньше, чем годом ранее. К концу века пропорция между итальянцами и не итальянцами существенно изменится, по меньшей мере, по двум причинам. В стране может вновь резко возрасти число нелегальных мигрантов, а женщины (преимущественно представители мусульманской культуры) рожают в среднем вдвое больше детей, чем итальянки. Так, к примеру, в сентябре в Турине были сформированы два первых класса, в которых не было ни одного итальянского ребенка. Лидер правоцентристской партии "Братья Италии" Джоржа Мелони предложила оригинальное решение социальной проблемы. "Если Италии так уж нужны иммигранты, мы не видим никаких препятствий для привлечения лиц с итальянскими или европейскими корнями", - считает политик.

Подготовила Нива Миракян