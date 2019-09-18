Российских виноделов поддержат субсидиями

Отечественным виноградарям и виноделам предоставят субсидии на возмещение недополученных доходов и затрат, связанных с производством и реализацией экспортной алкогольной продукции, а также винограда и виноматериалов. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли во втором чтении.

Речь идет о поправках в Налоговый и Бюджетный кодексы. При этом субсидии будут предоставляться физлицам, индивидуальным предпринимателям и юрлицам (за исключением государственных учреждений, - прим. "РГ") на безвозвратной и безвозмездной основе.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, принятие закона позволит поддержать винодельческую отрасль, а потребителям - получить качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России.

Глава нижней палаты уверен, что у вин, произведенных в РФ, есть большой потенциал и задача государства - обеспечить развитие отрасли. "Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами", - считает парламентарий.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что законодатели впервые принимают решение о стимулировании производства винодельческой продукции из отечественного винограда.

Новые нормы также устанавливают, что с 2020 года ставки акциза на тихие вина увеличатся с 18 до 31 рубля за литр, а на игристые - с 36 до 40 рублей. При этом ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее, будут уравнены.